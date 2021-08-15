За фактом смерті мера Кривого Рогу поліція порушила справу

Правоохоронці з’ясовують всі обставини вбивства чиновника

Правоохоронці порушили кримінальну справу через смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Наразі обставини його загибелі встановлюються. Про це повідомляє пресслужба поліції Дніпропетровської області.

«Повідомлення до поліції надійшло 15 серпня близько 16:00. За попередньою інформацією, тіло чоловіка із вогнепальним пораненням виявлено на веранді власного будинкус», – повідомили у поліції.

На місці працюють поліцейські, які обстежують домоволодіння та встановлюють свідків події.

«За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України», – повідомила представник поліції.

На місці події перебувають керівник поліції Дніпропетровської області Анатолій Щадило, начальник поліції Кривого Рогу, слідчо-оперативні групи та криміналістична лабораторія.

«Також виїхала слідчо-оперативна група центрального апарату Національної поліціїс», – додала прес-секретар поліції.

Нагадаємо,15 серпня, на порозі власного заміського будинку знайшли мертвим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. «Главком» зібрав найвідоміші факти про політика.

Зазначимо, про вбивство Костянтина Павлова заявив його однопартієць Вадим Рабінович.