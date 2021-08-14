Нацкорпус зібрався мітингувати під Офісом президента, поліція на чатах

Представники Національного Корпусу та ветерани з’їхалися на протест з усієї країни

Представники «Національного корпусу» о 13-й годині почали збиратися на Майдані Незалежності в Києві, щоб піти мітингувати під Офіс президента, який посилено охороняє поліція.

Про це повідомляється на сайті Нацкорпусу.

«Наші колони формуються на Майдані Незалежності, і скоро ми почнемо рух до Офісу Президента. Сьогодні тут збираються ветерани, громадські діячі, волонтери, небайдужі до долі власної країни громадяни.

Йдемо до ОП, щоб дати зрозуміти владі: нас не зламати репресіями, тиском, сфабрикованими політичними справами. Ми не допустимо реалізації зрадницьких домовленостей та капітуляції країни перед Кремлем», - йдеться у повідомленні Нацкорпусу.

Фото сайту Нацкорпусу

Офіс президента України взято Національною поліцією під посилену охорону через запланований мітинг партії «Національний корпус».

«Збираємося о 12:30 на Майдані та йдемо на Банкову до Офісу президента. Підтягуйтесь!», - йдеться в запрошенні на телеграм-каналі засновника і першого командира добровольчого полку «Азов», а нині очільника політичної партії «Національний корпус» Андрія Білецького.

За його словами, сьогоднішню акцію буде спрямовано «проти переслідування ветеранів, патріотів та капітуляційної політики «зелено» влади».