  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Нацкорпус зібрався мітингувати під Офісом президента, поліція на чатах

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Офіс президента посилено охороняє поліція - Нацкорпус зібрався мітингувати під Офісом президента, поліція на чатах
    Офіс президента посилено охороняє поліція
    Фото Главком

    Представники Національного Корпусу та ветерани з’їхалися на протест з усієї країни

    Представники «Національного корпусу» о 13-й годині почали збиратися на Майдані Незалежності в Києві, щоб піти мітингувати під Офіс президента, який посилено охороняє поліція.

    Про це повідомляється на сайті Нацкорпусу.

    «Наші колони формуються на Майдані Незалежності, і скоро ми почнемо рух до Офісу Президента. Сьогодні тут збираються ветерани, громадські діячі, волонтери, небайдужі до долі власної країни громадяни.

    Йдемо до ОП, щоб дати зрозуміти владі: нас не зламати репресіями, тиском, сфабрикованими політичними справами. Ми не допустимо реалізації зрадницьких домовленостей та капітуляції країни перед Кремлем», - йдеться у повідомленні Нацкорпусу.

    Фото сайту Нацкорпусу
    Фото сайту Нацкорпусу

    Офіс президента України взято Національною поліцією під посилену охорону через запланований мітинг партії «Національний корпус».

    «Збираємося о 12:30 на Майдані та йдемо на Банкову до Офісу президента. Підтягуйтесь!», - йдеться в запрошенні на телеграм-каналі засновника і першого командира добровольчого полку «Азов», а нині очільника політичної партії «Національний корпус» Андрія Білецького.
    За його словами, сьогоднішню акцію буде спрямовано «проти переслідування ветеранів, патріотів та капітуляційної політики «зелено» влади».

    Теги: Азов партії протест Національний корпус поліція Офіс президента
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Нацкорпус зібрався мітингувати під Офісом президента, поліція на чатах