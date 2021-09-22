Поблизу Бабиного Яру невідомі зрізали пам’ятні хрести (фото)

Від пам'ятних хрестів лишилися лише основи і квіти біля них

На місці, де були знайдені останки жертв розстрілів під час Другої світової війни, ведеться будівництво

На скандальній ділянці навпроти Бабиного Яру на вулиці Олени Теліги, 25 зрізали пам’ятні хрести, встановлені на початку 2000-х у пам’ять про жертв розстрілів під час Другої світової війни.

Пам'ятні хрести навпроти зеленого будівельного паркану на початку 2000-х років встановили представники православної церкви. Поруч з ними також проводили поминальні служби. Згідно з фотографіями в додатку GoogleMaps, тиждень назад хрести ще залишалися на своєму місці, зараз їх зрізали, пише «НВ».

Будмайданчик на вулиці Олени Теліги, 25 фактично розміщений на одному з відгалужень Бабиного Яру, але не входить у межі Національного історико-меморіального заповідника. Згідно з рішенням Київради № 1538 від 3 листопада 1964 року, на цьому місці були знайдені «останки похованих людей» часів Другої світової війни. Будівництво на ділянці заборонили.

У 2006 році 0,29 га на Олени Теліги, 25 віддали в оренду ТОВ «Алімпекс-Мертінгер», а в 2008 році тодішній мер Києва Леонід Черновецький дав дозвіл на будівництво. Місцеві жителі виступили проти будівництва, тоді ж були встановлені пам'ятні хрести. Незабаром підприємство стало банкрутом і в 2016 році ділянку на відкритому аукціоні викупило ТОВ «ІБК Обрій». У 2019 році після отримання дозволу на цьому місці почали будувати ЖК Uno City House. Зараз роботи завершують.