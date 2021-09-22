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    Поблизу Бабиного Яру невідомі зрізали пам’ятні хрести (фото)

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    Від пам'ятних хрестів лишилися лише основи і квіти біля них - Поблизу Бабиного Яру невідомі зрізали пам’ятні хрести (фото)
    Від пам'ятних хрестів лишилися лише основи і квіти біля них
    Фото: НВ

    На місці, де були знайдені останки жертв розстрілів під час Другої світової війни, ведеться будівництво

    На скандальній ділянці навпроти Бабиного Яру на вулиці Олени Теліги, 25 зрізали пам’ятні хрести, встановлені на початку 2000-х у пам’ять про жертв розстрілів під час Другої світової війни.

    Пам'ятні хрести навпроти зеленого будівельного паркану на початку 2000-х років встановили представники православної церкви. Поруч з ними також проводили поминальні служби. Згідно з фотографіями в додатку GoogleMaps, тиждень назад хрести ще залишалися на своєму місці, зараз їх зрізали, пише «НВ».

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    Тиждень тому хрести ще були. Фото: Фото: скріншот GoogleMaps
    Хрести вже зрізані. Фото: НФ
    Хрести вже зрізані. Фото: НФ

    Будмайданчик на вулиці Олени Теліги, 25 фактично розміщений на одному з відгалужень Бабиного Яру, але не входить у межі Національного історико-меморіального заповідника. Згідно з рішенням Київради № 1538 від 3 листопада 1964 року, на цьому місці були знайдені «останки похованих людей» часів Другої світової війни. Будівництво на ділянці заборонили.

    У 2006 році 0,29 га на Олени Теліги, 25 віддали в оренду ТОВ «Алімпекс-Мертінгер», а в 2008 році тодішній мер Києва Леонід Черновецький дав дозвіл на будівництво. Місцеві жителі виступили проти будівництва, тоді ж були встановлені пам'ятні хрести. Незабаром підприємство стало банкрутом і в 2016 році ділянку на відкритому аукціоні викупило ТОВ «ІБК Обрій». У 2019 році після отримання дозволу на цьому місці почали будувати ЖК Uno City House. Зараз роботи завершують.

    Теги: Київ будівництво забудова Бабин Яр пам'ятник
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    Поблизу Бабиного Яру невідомі зрізали пам’ятні хрести (фото)