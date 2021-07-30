Світовий конгрес українців готовий надати понад $20 млн державному проєкту «Бабин Яр» – Ткаченко

Станом на сьогодні, 49% коштів у приватному проєкті «Бабин Яр» належать двом російським бізнесменам – Михайлу Фрідману та Герману Хану

Міністр переконує, що у приватному проєкті залучені гроші не російських бізнесменів, а «міжнародних»

Українська діаспора заявила про готовність фінансово підтримати реалізацію державного проєкту меморіалу в Бабиному Яру. Про це в інтерв'ю «НВ» заявив міністр культури Олександр Ткаченко.

«Світовий конгрес українців готовий інвестувати понад $20 млн у державний проєкт Бабиного Яру», – розповів міністр.

Зараз є дві різні концепції меморіалу: державна і приватна. Останній проєкт критикують через залучення до нього грошей російських бізнесменів.

Ткаченко розповів, що наразі немає «конкретних проєктів будівництва ні того, ні іншого».

«Ми активно співпрацюємо як з авторами державної концепції, так і приватної. І я радий, що останнім часом спостерігається порозуміння в цьому питанні», – зауважив міністр.

Водночас він заявив, що у приватному проєкті залучені гроші не російських бізнесменів, а «міжнародних».

«Сам по собі склад наглядової ради меморіалу є міжнародним. Тобто там є люди, які працювали в Росії, але які зараз себе позиціонують, як міжнародні інвестори. І в даному випадку питання полягає в тому, що вони роблять. Моє завдання зробити так, щоби кошти, які б ми могли залучати, надходили з різних джерел. І в тому числі від інших держав. Саме тому робоча група, яка, я сподіваюсь, почне працювати найближчим часом, дозволить такі можливості відкрити і зняти з порядку денного питання, на якому акцентовано роблять наголос деякі колеги стосовно походження цих коштів», – сказав він.

Станом на сьогодні 49% коштів у приватному проєкті належать двом російським бізнесменам Михайлу Фрідману та Герману Хану. Вони походять з України, однак мають подвійне громадянство Росії та Ізраїлю.

Як раніше повідомлялося, кияни хочуть побачити український проєкт меморіалізації Бабиного Яру замість російського. Уже зібрано понад 2,5 тис. киян, замість необхідних 500, за проведення громадських слухань, на яких мають презентувати український проект.

Також українські євреї висловили рішучу незгоду з проєктом Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», ініційованим та фінансованим російськими мільярдерами, як таким, що має стати зброєю для російської пропаганди у її прагненні дискредитувати нашу державу в світі.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що із суперечок навколо проєктів меморіалу в Бабиному Яру потрібно прибрати «політичний аспект».