Комунальні тарифи. Новий голова Київської ОДА підготував подарунок жителям області



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Олексій Чернишов впевнений, що люди мають право знати, на яких підставах вони повинні платити більше

Рішення Київської обласної ради про підвищення комунальних тарифів буде скасовано, - новий голова ОДА

Новий керівник Київської обласної державної адміністрації Олексій Чернишов запевнив, що зараз розбирається з рішенням облради від 19 вересня цього року про підвищення тарифів за житлово-комунальні послуги. Про це голова КОДА сказав в інтерв’ю «Главкому».

При цьому Чернишов пообіцяв, що підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги не буде.

«Ми вже направили до керівництва облради проект документу про скасування попереднього рішення обласної ради», - повідомив керівник облдержадміністрації.

За словами Чернишова, він хоче побачити розрахунки і зрозуміти, чому обласною радою було прийнято таке рішення.

«Люди мають право знати, на яких підставах вони повинні платити більше. Кожне таке рішення має бути обгрунтоване та роз’яснене споживачам. Так давайте оприлюднимо формулу цих розрахунків», - говорить очільник Київщини.

Нагадаємо, 28 жовтня президент Володимир Зеленський призначив головою Київської обласної державної адміністрації бізнесмена з Харкова Олексія Чернишова.

42-річний Чернишов відомий як підприємець та інвестор, зокрема, засновник інвестиційної компанії VI2 Partners. Крім того, раніше його рекомендували 14 професійних і громадських об'єднань в якості кандидата на пост глави Міністерства регіонального розвитку та будівництва України.

Іншим указом Зеленський звільнив Михайла Бно-Айріяна з цієї посади. «Звільнити Бно-Айріяна Михайла Кареновича з посади голови Київської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою», - йдеться в документі.

Як повідомлялося, 20 жовтня стало відомо, що чинний глава Київської ОДА Михайло Бно-Айріян написав заяву на ім'я президента Володимира Зеленського з проханням підтримати його відставку. Чиновник йде з посади через всього 100 днів після призначення на тлі критики з боку частини правлячої партії.

Бно-Айріян очолював Київську ОДА з 10 липня 2019 року.

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