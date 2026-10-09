Поїзди можуть їхати без зупинок: столичне метро змінило правила руху під час тривалих тривог

Оперативну інформацію про зміни в роботі метрополітену пасажири можуть отримати з оголошень на станціях, а також на офіційних сторінках КМДА та «Київського метрополітену»

Якщо на платформі швидко збільшується кількість людей і виникає ризик їх надмірного скупчення, поїзд може завершити висадку на попередній станції

Під час тривалої повітряної тривоги та значного збільшення кількості людей на станціях КП «Київський метрополітен» може тимчасово змінювати порядок руху поїздів на «червоній» лінії. Зокрема, на окремих станціях поїзд може не здійснювати висадку пасажирів. Про це інформують у комунальному підприємстві, інформує «Главком» із посиланням на КМДА.

Зазначається, що таке рішення ухвалюють з міркувань безпеки – залежно від фактичної кількості людей на станціях.

Підземні станції метро під час повітряної тривоги використовують і як укриття. Тому метрополітен має враховувати не лише пасажирів, які вже перебувають на станції, а й людей, які можуть спускатися до метро з вулиці, щоб перечекати небезпеку.

Якщо на платформі швидко збільшується кількість людей і виникає ризик їх надмірного скупчення, поїзд може завершити висадку на попередній станції, де пасажирів менше. Після цього рух поїздів регулюють відповідно до ситуації на лінії.

У таких випадках пасажирів просять уважно слухати оголошення та оперативно виконувати прохання працівників метрополітену залишити вагон, оскільки він далі не курсуватиме.

Важливо своєчасно звільняти вагони після відповідного оголошення. Затримка одного поїзда впливає на рух усієї лінії: збільшується інтервал між поїздами, а відтак затримуються й наступні поїзди.

Оперативну інформацію про зміни в роботі метрополітену пасажири можуть отримати з оголошень на станціях, а також на офіційних сторінках КМДА та «Київського метрополітену»

Нагадаємо, повідомлення у соцмережах про нібито повну зупинку руху поїздів на Сирецько-Печерській («зеленій») лінії столичного метрополітену через знеструмлення не відповідають дійсності. Поїзди підземки продовжують курсувати. За даними міської адміністрації, на «зеленій» лінії метро зараз діє лише тимчасовий спеціальний графік руху в ранкові та вечірні години пік. Це пов'язано з обмеженнями на Південному мосту, яким одночасно може рухатися лише один потяг. В інший час поїзди курсують у звичному режимі.