Рятувальники показали наслідки удару по школі в Києві (фото)

В одному з класів обгоріла шкільна дошка та пошкоджено вікна

Унаслідок влучання у закладі освіти виникла пожежа

У Солом’янському районі Києва внаслідок російської атаки було пошкоджено один із закладів освіти. Рятувальники показали наслідки влучання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

За даними рятувальників, після влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. У будівлі вибито вікна, пошкоджено приміщення, обгоріла шкільна дошка. Жертв та постраждалих у закладі освіти немає.

фото: ДСНС

фото: ДСНС

фото: ДСНС

Водночас у Шевченківському районі столиці внаслідок російського удару постраждали четверо людей, серед них двоє дітей. Міська прокуратура раніше повідомляла, що вони зазнали поранень від уламків скла на вулиці. Згодом президент Володимир Зеленський уточнив, що вранці російські війська двічі вдарили по дата-центру в столиці.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликала мешканців Києва не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час небезпеки.

Нагадаємо, унаслідок російської атаки безпілотників на Київ 27 вересня загинув 56-річний чоловік, ще четверо людей постраждали. У Солом’янському районі один із дронів влучив у будівлю СТО, де спалахнула пожежа. Вогонь вдалося не допустити до розташованого поруч закладу громадського харчування. Загалом у районі було знищено понад 30 автомобілів, пошкоджено АЗС, офісні будівлі та інші об’єкти.

Також внаслідок атаки було пошкоджено будівлю головного офісу «Київстару». У компанії повідомили, що працівники не постраждали та перебувають у безпеці.