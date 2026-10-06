Обмеження на Південному мосту: як курсують поїзди «зеленої» гілки метро у години пік

Тимчасові зміни у роботі метро пов'язані з діючими обмеженнями на Південному мосту

Орієнтовно з 07:30 до 10:00 та з 16:00 до 20:00 рух поїздів на «зеленій» гілці в ручному режимі регулюють диспетчери

У години пік поїзди Сирецько-Печерської («зеленої») лінії столичного метро курсують за спеціальним графіком. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу метрополітену.

Орієнтовно з 07:30 до 10:00 та з 16:00 до 20:00 рух поїздів на «зеленій» гілці в ручному режимі регулюють диспетчери.

Тимчасові зміни пов'язані з діючими обмеженнями на Південному мосту, згідно з якими на мостовому переході одночасно може перебувати лише один поїзд метро.

У міжпіковий час Сирецько-Печерська лінія метрополітену працює за звичайним графіком.

Пасажирів закликають враховувати зазначені зміни та планувати свої поїздки та маршрути з урахуванням коригування графіку.

Нагадаємо, вранці на Сирецько-Печерській («зеленій») лінії київського метрополітену виникли технічні проблеми, через які змінився графік та маршрути руху поїздів. Частина поїздів наразі прямує за скороченим маршрутом – від станції «Червоний Хутір» до станції «Осокорки».

Раніше повідомлялося, що у столичному метрополітені відновили рух поїздів на наземній ділянці «зеленої» (Сирецько-Печерської) лінії під час жовтого рівня повітряної загрози. Перед початком відновлення пасажирських перевезень коліями в обох напрямках здійснили проїзд пробні поїзди.