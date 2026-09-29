У Солом’янському районі Києва вибухотехніки знешкодили бойові частини двох балістичних ракет

Вага кожного бойового заряду становить близько пів тонни

Після нічної ворожої атаки на столицю у Солом’янському районі столиці вибухотехніки поліції Києва знешкодили нездетоновані бойові частини двох балістичних ракет, які впали впритул до житлових будинків під час нічної ворожої атаки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Вага кожного бойового заряду становить близько пів тонни фото: Національна поліція України

Вага кожного бойового заряду становить близько пів тонни.

Нездетонована бойова частина балістичної ракети впала біля житлового будинку фото: Національна поліція України

Нездетонована частина балістичної ракети фото: Національна поліція України

Фахівці вже перевели бойові частини ракет у безпечний стан. Найближчим часом за допомогою спеціальної техніки їх вивезуть на спеціальний полігон для подальшого знешкодження.

Вибухотехніки готують уламок ракети до безпечного транспортування фото: Національна поліція України

Правоохоронці закликають громадян бути обачними: у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів у жодному разі не наближатися до них і негайно телефонувати за номерами 102 або 101.

Раніше у Києві сапери ДСНС виявили та вилучили безпечні залишки російської балістичної ракети «Іскандер-М».