Російський дрон атакував Південний міст у Києві під час руху поїзда метро (відео)

Під час удару машиніст набрав швидкість та вивіз людей з епіцентру

Після удару потяг продовжив рух і успішно доїхав до станції «Видубичі» на правому березі

У Києві ворожий безпілотник влучив у огорожу біля проїзної частини Південного мосту. Вибух стався безпосередньо під час руху мостовим перегоном потяга метрополітену. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

Повідомляється, що під час руху мостом пасажири почули потужний вибух та побачили яскравий спалах. Одразу після цього у вагонах зʼявилося задимлення, а через вентиляційну систему посипався попіл.

Міський голова Києва Віталій Кличко підтвердив інформацію, зазначивши що сталося два влучання БпЛА поблизу опорної частини Південного мосту.

«Наразі рух метро та наземного громадського транспорту мостом зупинили. Фахівці КП «Київавтошляхміст»обстежують стан споруди після влучань», – додав мер.

На місці влучання сталося займання фото: соцмережі

Момент влучання у Південний міст потрапив на відео.

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Попри надзвичайну ситуацію, потяг продовжив рух і успішно доїхав до станції «Видубичі» на правому березі, де пасажирів висадили з вагонів.

🚀російський дрон влучив у Південний міст у Києві у той момент, коли ним проїжджав потяг метро



Люди не постраждали. Чи зазнав потяг пошкоджень – наразі невідомо. pic.twitter.com/Pvot6i7cPb — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 1, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

Громадяни внаслідок події не постраждали. У мережі повідомляється, що в одному з вагонів повилітали вікна.

Згодом оприлюднили відео, де зафіксовано падіння дрона на автодорогу та пошкодження дорожнього покриття.

Нагадаємо, у ніч проти 1 жовтня російські терористи атакували столицю. Унаслідок цього постраждав чоловік. За даними рятувальників, у Солом’янському районі внаслідок ворожого обстрілу горіло приміщення на першому поверсі 16-поверхового житлового будинку. Також вогнем біли охоплені припарковані автівки.

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Також у мережі оприлюднили кадри влучання ворожого безпілотника у будівлю загальноосвітньої школи в Солом’янському районі столиці. На відео зафіксовано момент прицільного удару окупантів по цивільному навчальному закладу 1 жовтня 2026 року.