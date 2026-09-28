Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Екссекретар РНБО Горбулін постраждав через удар РФ по Академії наук

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Екссекретар РНБО Горбулін постраждав через удар РФ по Академії наук
Володимир Горбулін – український державний діяч і науковець, перший секретар Ради національної безпеки і оборони України, академік та заступник голови Національної академії наук України
фото: defence-ua.com

Російський дрон влучив поверхом вище кабінету Володимира Горбуліна, а його помічниця, за попередніми даними, загинула

Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України, заступник голови Національної академії наук Володимир Горбулін постраждав унаслідок російського удару по будівлі президії НАН України в Києві. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC News Україна.

«Удар прийшов в кімнату, яка була на поверх вище його кабінету. Володимир Павлович вже вдома, він отримав незначні травми через вибите скло», – сказав інформований співрозмовник.

Водночас особиста помічниця Горбуліна Наталя, за попередньою інформацією, загинула. Співрозмовник видання припустив, що на момент російського удару вона перебувала біля будівлі. На оприлюднених очевидцями відео було видно, як люди вибиралися з вікон охопленої вогнем будівлі, рятуючись від пожежі.

Читайте також: 👉 «Як 11 вересня у Нью-Йорку»: шокуючі кадри порятунку людей із охопленої вогнем Академії наук

Володимир Горбулін – український державний діяч і науковець, академік НАН України, доктор технічних наук. Нині він обіймає посаду віцепрезидента Національної академії наук України. У 1990-х роках Горбулін був одним із ключових посадовців у сфері національної безпеки: у 1994 році очолив Раду національної безпеки при президентові, а у 1996–1999 роках був першим секретарем створеної Ради національної безпеки і оборони України. РНБО України

До роботи у сфері державної безпеки Горбулін займався ракетно-космічною галуззю. Він працював у конструкторському бюро «Південне», брав участь у створенні стратегічних ракетних систем і космічних апаратів серії «Космос». У 1992–1994 роках очолював Національне космічне агентство України та був одним із розробників першої Національної космічної програми України.

Внаслідок масованої російської атаки безпілотників у середмісті Києва зазнала руйнувань будівля Національної академії наук України. На місці влучання спалахнула пожежа, розпочалася рятувальна операція.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що після російського удару рятувальники гасили пожежу та шукали людей, які могли перебувати всередині будівлі.

«Російський удар проти будівлі української Академії наук. Зараз триває рятувальна операція, гасять пожежу, шукають людей, які могли перебувати в будівлі. Всі служби залучені», – повідомив глава держави.

За словами Зеленського, під час цієї атаки російські війська завдали ударів і по інших цивільних та господарських об'єктах у різних регіонах України.

«Сьогодні ж у Києві були атаковані фармацевтична компанія та заправки, в Дніпрі – бізнес-центр, в інших містах і регіонах – теж цивільні об’єкти, підприємства, об’єкти зв’язку. На жаль, є загиблі… Мої співчуття рідним та близьким», – наголосив президент.

Влучання у Шевченківському районі Києва зафіксували вдень 28 вересня. За даними кореспондента «Главкома», російський дрон влучив у будівлю Національної академії наук України. Після атаки у приміщенні залишалися люди.

Читайте також:

Теги: окупанти Київ Национальная академия наук

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Екстрені служби прямують на місце події
Росіяни атакували АЗС у Києві
Сьогодні, 06:15
«Вівальді» без фанфар. Анатомія операції з перевернутою логікою
«Вівальді» без фанфар. Анатомія операції з перевернутою логікою Технології війни
25 вересня, 21:00
Повітряна тривога у Києві тривала шістнадцять хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала шістнадцять хвилин
23 вересня, 22:58
Загиблий пілот Андрій Пільщиков з позивним Джус
Вулиця на честь легендарного пілота Джуса може з’явитися у Києві: як проголосувати
21 вересня, 14:07
У Києві перестали діяти поїздки за старими тарифами
У Києві більше не діють поїздки за старими тарифами: що буде з коштами
15 вересня, 16:41
Укриття має стати особистим вибором людей
«Не хочеш в укриття – твоя справа». Ритейлери запропонували нові правила реагування на тривоги
7 вересня, 12:03
На останньому місці рейтингу опинилася спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №18  
Які заклади освіти Києва пасуть задніх за результатами НМТ-2026: рейтинг
4 вересня, 15:37
Очільник Держпродспоживслужби закликає не піддаватися паніці, але підготуватися до можливих атак ворога на критичну інфраструктуру
Скільки води та продуктів варто тримати вдома: роз'яснення Держпродспоживслужби
1 вересня, 16:36
Один птах може з’їсти 1,5 кг риби за один раз
Що їдять на ланч пелікани: Київський зоопарк запрошує на видовищне годування
29 серпня, 08:45

Суспільство

Столичні заправки отримали бетонні укриття після російських атак
Столичні заправки отримали бетонні укриття після російських атак
Екссекретар РНБО Горбулін постраждав через удар РФ по Академії наук
Екссекретар РНБО Горбулін постраждав через удар РФ по Академії наук
Дівам – завершити розпочате, Водоліям – змінити підхід: найавторитетніший гороскоп на 29 вересня 2026 року
Дівам – завершити розпочате, Водоліям – змінити підхід: найавторитетніший гороскоп на 29 вересня 2026 року
У кожній бригаді ТрО сформували по два батальйони безпілотних систем – Плахута
У кожній бригаді ТрО сформували по два батальйони безпілотних систем – Плахута
Хто деребанить землі біля Львівського аеропорту? Мер Садовий звернувся до Порошенка
Хто деребанить землі біля Львівського аеропорту? Мер Садовий звернувся до Порошенка
Рятував поранених та керував дронами. Згадаймо Романа Качура
Рятував поранених та керував дронами. Згадаймо Романа Качура

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 вересня 2026
68K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
55K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
43K
Новий міністр відновлення узяв собі в радники дружину заступника Буданова

Новини

В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua