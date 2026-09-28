Екссекретар РНБО Горбулін постраждав через удар РФ по Академії наук

Володимир Горбулін – український державний діяч і науковець, перший секретар Ради національної безпеки і оборони України, академік та заступник голови Національної академії наук України

Російський дрон влучив поверхом вище кабінету Володимира Горбуліна, а його помічниця, за попередніми даними, загинула

Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України, заступник голови Національної академії наук Володимир Горбулін постраждав унаслідок російського удару по будівлі президії НАН України в Києві. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC News Україна.

«Удар прийшов в кімнату, яка була на поверх вище його кабінету. Володимир Павлович вже вдома, він отримав незначні травми через вибите скло», – сказав інформований співрозмовник.

Водночас особиста помічниця Горбуліна Наталя, за попередньою інформацією, загинула. Співрозмовник видання припустив, що на момент російського удару вона перебувала біля будівлі. На оприлюднених очевидцями відео було видно, як люди вибиралися з вікон охопленої вогнем будівлі, рятуючись від пожежі.

Володимир Горбулін – український державний діяч і науковець, академік НАН України, доктор технічних наук. Нині він обіймає посаду віцепрезидента Національної академії наук України. У 1990-х роках Горбулін був одним із ключових посадовців у сфері національної безпеки: у 1994 році очолив Раду національної безпеки при президентові, а у 1996–1999 роках був першим секретарем створеної Ради національної безпеки і оборони України. РНБО України

До роботи у сфері державної безпеки Горбулін займався ракетно-космічною галуззю. Він працював у конструкторському бюро «Південне», брав участь у створенні стратегічних ракетних систем і космічних апаратів серії «Космос». У 1992–1994 роках очолював Національне космічне агентство України та був одним із розробників першої Національної космічної програми України.

Внаслідок масованої російської атаки безпілотників у середмісті Києва зазнала руйнувань будівля Національної академії наук України. На місці влучання спалахнула пожежа, розпочалася рятувальна операція.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що після російського удару рятувальники гасили пожежу та шукали людей, які могли перебувати всередині будівлі.

«Російський удар проти будівлі української Академії наук. Зараз триває рятувальна операція, гасять пожежу, шукають людей, які могли перебувати в будівлі. Всі служби залучені», – повідомив глава держави.

За словами Зеленського, під час цієї атаки російські війська завдали ударів і по інших цивільних та господарських об'єктах у різних регіонах України.

«Сьогодні ж у Києві були атаковані фармацевтична компанія та заправки, в Дніпрі – бізнес-центр, в інших містах і регіонах – теж цивільні об’єкти, підприємства, об’єкти зв’язку. На жаль, є загиблі… Мої співчуття рідним та близьким», – наголосив президент.

Влучання у Шевченківському районі Києва зафіксували вдень 28 вересня. За даними кореспондента «Главкома», російський дрон влучив у будівлю Національної академії наук України. Після атаки у приміщенні залишалися люди.