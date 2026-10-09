«Зелена» лінія метро зупинилася? Влада Києва відреагувала на чутки про знеструмлення

На «зеленій» лінії метро зараз діє лише тимчасовий спеціальний графік руху в ранкові та вечірні години пік

Повідомлення у соцмережах про нібито повну зупинку руху поїздів на Сирецько-Печерській («зеленій») лінії столичного метрополітену через знеструмлення не відповідають дійсності. Поїзди підземки продовжують курсувати. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

За даними міської адміністрації, на «зеленій» лінії метро зараз діє лише тимчасовий спеціальний графік руху в ранкові та вечірні години пік. Це пов'язано з обмеженнями на Південному мосту, яким одночасно може рухатися лише один потяг. В інший час поїзди курсують у звичному режимі.

Водночас через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинено рух частини тролейбусів та трамваїв у трьох районах столиці:

Оболонському;

Подільському;

Святошинському.

У КМДА закликали киян довіряти лише офіційним джерелам інформації та не поширювати чутки. Актуальні зміни в розкладі оперативно публікують на офіційних каналах КМДА, КП «Київпастранс» та КП «Київський метрополітен».

Нагадаємо, 8 жовтня у Києві також виникли перебої в роботі громадського транспорту через зниження напруги в енергосистемі.

Тоді Київська міська державна адміністрація повідомила про тимчасове призупинення руху частини міського транспорту. Для забезпечення перевезення пасажирів розглядалася можливість оперативного запуску автобусів, які дублюватимуть Борщагівську лінію швидкісного трамвая.

До слова, сьогодні 9 жовтня 2026 року, у Київській області діятимуть графіки відключення світла