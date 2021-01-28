На Київщині судитимуть банду, яку «кришувала» поліція (фото)

Озброєні члени угруповання вчиняли розбійні напади, відбирали автомобілі та вимагали грошові кошти у мешканців Білоцерківського району

Київська обласна прокуратура затвердила та скерувала до Васильківського міськрайонного суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно членів злочинної організації, які займалися розбійними нападами та тиском на бізнес шляхом вимагання, залякування та побиття людей.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

За даними слідства, очолював банду відомий у Білоцерківському районі 31-річний «кримінальний авторитет». До складу вказаного угруповання, на рахунку якого 13 епізодів злочинної діяльності, окрім організатора, входило ще 15 осіб, серед яких і один із керівників Білоцерківської поліції, який виконував роль спільника у вимаганнях.

Вказаний злочинний альянс складався з п'яти організованих груп зі стійкою ієрархічною структурою та чітким розподілом ролей.

Згідно із заздалегідь розробленим планом, озброєні члени угруповання вчиняли розбійні напади, відбирали автомобілі та вимагали грошові кошти у мешканців Білоцерківського району, застосовуючи психологічний і фізичний вплив на потерпілих та членів їх сімей.

Усе отримане від злочинної діяльності зловмисники передавали своєму лідеру як «общак». Він у свою чергу здійснював подальший розподіл коштів для утримання цієї організації та оплати за виконану «роботу».

Досудове розслідування здійснювалось слідчим відділом Головного управління Національної поліції у Київській області.