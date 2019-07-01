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    Поліція накрила в Обухові два підпільних ігрових заклади

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    У закладі&nbsp;&laquo;Золота підкова&raquo; вівся незаконний бізнес - Поліція накрила в Обухові два підпільних ігрових заклади
    У закладі «Золота підкова» вівся незаконний бізнес
    Фото: Нацполіція

    Вилучено 21 одиницю комп’ютерної техніки, за допомогою якої проводились азартні ігри

    У місті Обухів на Київщині невідомі особи з метою наживи організували незаконний бізнес. За однією адресою діяли два ігрових заклади, де проводились азартні ігри з отриманням грошового виграшу. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. ст. 203-2 Кримінального кодексу України під час проведення санкціонованого обшуку у закладах під марками «Космолот» та «Золота підкова» працівники Обухівського відділу поліції вилучили 21 одиницю комп’ютерної техніки, за допомогою якої проводились азартні ігри. 

    За даним фактом триває досудове розслідування. Вилучена оргтехніка направлена на проведення відповідних експертиз.

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    Поліція накрила в Обухові два підпільних ігрових заклади
    Поліція накрила в Обухові два підпільних ігрових заклади
    Поліція накрила в Обухові два підпільних ігрових заклади
    Поліція накрила в Обухові два підпільних ігрових заклади

    Працівники поліції проводять заходи щодо встановлення осіб, причетних до організації незаконного бізнесу.

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