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    У столиці судитимуть організаторів нелегальних «казино» з мільйонними прибутками

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    У столиці судитимуть організаторів нелегальних «казино» з мільйонними прибутками

    Під виглядом інтернет-лотерей фігуранти замасковано надавали доступ клієнтам до заборонених азартних ігор

    Завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного зайняття гральним бізнесом. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

    У ході проведення низки слідчих розшукових дій було задокументовано діяльність групи осіб, які під виглядом інтернет-лотерей замасковано надавали доступ клієнтам до заборонених азартних ігор.

    Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів, а також у приміщеннях гральних закладів «Золота Підкова» та «Лотерея», слідчі СВ Дніпровського УП вилучили чорнові записи, комп’ютерну техніку, а також платіжні картки, через які здійснювалася легалізація мільйонних прибутків.

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    За результатами експертиз та оперативно-розшукових заходів правоохоронцям вдалося підтвердити причетність фігурантів до організації нелегального бізнесу та «відмиванню» коштів, отриманих злочинним шляхом.

    На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Усім трьом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 та ч. 2 ст. 209 КК України (зайняття гральним бізнесом у складі організованої групи, легалізація доходів, набутих злочинним шляхом).

    Після ознайомлення стороною захисту з матеріалами слідства, обвинувальний акт відносно 3-х осіб буде направлено до Дніпровського районного суду м. Києва для розгляду по суті. За вчинене їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

     

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