  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві невідомий кинув димову шашку в кіоск з ігровими автоматами (фото)

    • Розсилка
    Дим пошкодив майно кіоску - У Києві невідомий кинув димову шашку в кіоск з ігровими автоматами (фото)
    Дим пошкодив майно кіоску
    Фото: Інформатор

    Приміщення швидко заповнилося їдким чорним димом

    У вівторок, 16 квітня, в кіоск з ігровими автоматами на вулиці Галицькій, 17 у Києві невідомий чоловік кинув димову шашку. На момент події в ігровому залі знаходилося кілька людей.

    Надзвичайна подія сталася близько 1:10. Про це повідомляє Інформатор.

    Як розповіли працівники закладу, невідомий чоловік відкрив двері кіоску і кинув туди димову шашку. Приміщення швидко заповнилося їдким чорним димом.

    Читайте також

    На момент події в ігровому залі знаходилося кілька людей. Всі вони вибігли на вулицю. Чоловік, який кинув димову шашку, зник з місця події.

    На щастя, ніхто з гравців і персоналу закладу не постраждав. Дим пошкодив майно кіоску.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    У Києві невідомий кинув димову шашку в кіоск з ігровими автоматами (фото)
    У Києві невідомий кинув димову шашку в кіоск з ігровими автоматами (фото)
    Фото: Інформатор

    На місці працював екіпаж патрульної поліції і слідчо-оперативна група. Деталі події встановить слідство.

    Читайте також
    Київ гральний бізнес поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ