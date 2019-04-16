У Києві невідомий кинув димову шашку в кіоск з ігровими автоматами (фото)



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Дим пошкодив майно кіоску Фото: Інформатор

Приміщення швидко заповнилося їдким чорним димом

У вівторок, 16 квітня, в кіоск з ігровими автоматами на вулиці Галицькій, 17 у Києві невідомий чоловік кинув димову шашку. На момент події в ігровому залі знаходилося кілька людей.

Надзвичайна подія сталася близько 1:10. Про це повідомляє Інформатор.

Як розповіли працівники закладу, невідомий чоловік відкрив двері кіоску і кинув туди димову шашку. Приміщення швидко заповнилося їдким чорним димом.

На момент події в ігровому залі знаходилося кілька людей. Всі вони вибігли на вулицю. Чоловік, який кинув димову шашку, зник з місця події.

На щастя, ніхто з гравців і персоналу закладу не постраждав. Дим пошкодив майно кіоску.

На місці працював екіпаж патрульної поліції і слідчо-оперативна група. Деталі події встановить слідство.