У будинку в Києві п’яна компанія напала на поліцейського

Дебоширів помістили до ізолятора тимчасового тримання

Столичні правоохоронці затримали дебоширів, які нанесли тілесні ушкодження поліцейському.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Так, близько 23 години на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що в квартирі одного із будинків на вулиці Генерала Наумова шумлять сусіди і чути звуки бійки. На місце події оперативний черговий направив найближчий екіпаж патрульних поліцейських.

Прибувши на виклик, біля дверей вказаної заявником квартири правоохоронці почули крики жінки. «Після того, як двері до житла ніхто не відчинив, патрульні відкрили їх самостійно, адже вважали, що є загроза життю особи, яка там знаходиться. Всередині на поліцейських чекали п’ятеро чоловіків, які були напідпитку, та жінка, яка відразу кинулася в бійку до правоохоронців. Один із поліцейських намагався її заспокоїти та пояснити ситуацію, проте в розмову втрутився чоловік та вдарив одного з них. Відтак, задля припинення правопорушення поліцейські застосували до порушника фізичну силу. В момент затримання дебошира жінка також вчинила опір та вдарила правоохоронця», - розповіли поліцейські.

Раніше не судимого уродженця Київської області, 1989 року народження, та його 37-річну спільницю затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчим Святошинського управління поліції повідомлено фігурантам про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України та подано клопотання до суду для обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.