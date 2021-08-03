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    Поліція перекрила канал постачання канабісу з Житомира до Києва (фото, відео)

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    Під час обшуків правоохоронці виявили 630 кущів конопель - Поліція перекрила канал постачання канабісу з Житомира до Києва (фото, відео)
    Під час обшуків правоохоронці виявили 630 кущів конопель
    Фото: Нацполіція

    Вартість вилученої наркотичної речовини за цінами «чорного ринку» становить понад мільйон гривень

    У ході операції «Мак-2021» співробітники карного розшуку Шевченківського управління поліції за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення №1 задокументувати злочинну діяльність киянина та двох мешканців Житомирщини. Чоловіків затримали за підозрою у постачанні наркотиків до столиці. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Слідчі провели санкціоновані обшуки, під час яких виявили та вилучили півтора кілограма канабісу, 630 кущів конопель, зброю та грошові кошти.

    «Ми отримали оперативну інформацію про те, що киянин налагодив постачання до столиці наркотичних речовин, тож негайно провели слідчі та оперативно-розшукові дії і затримали цього наркозбувача, а з його автівки вилучили один кілограм канабісу. Згодом затримали його спільника та провели в його помешканні в Житомирській області обшук, у ході якого виявили пів кілограма готового для споживання наркотику та спеціально обладнане приміщення, де він вирощував рослини конопель у кількості 200 кущів. Окрім того, у помешканні третього спільника ми виявили ще 430 насаджень наркотичної рослини», – розповів начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко.

    Вартість вилученої наркотичної речовини за цінами «чорного ринку» становить понад мільйон гривень.

    Зловмисників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились раніше не судимі мешканець столиці, 1983 року народження, мешканець Житомирській області, 1988 року народження, та уродженець Житомира, 1976 року народження.

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    Поліція перекрила канал постачання канабісу з Житомира до Києва (фото, відео)
    Поліція перекрила канал постачання канабісу з Житомира до Києва (фото, відео)
    Поліція перекрила канал постачання канабісу з Житомира до Києва (фото, відео)
    Поліція перекрила канал постачання канабісу з Житомира до Києва (фото, відео)
    Поліція перекрила канал постачання канабісу з Житомира до Києва (фото, відео)

    За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочаті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель у великих розмірах) Кримінального кодексу України.

    Поліцейські готують фігурантам повідомлення про підозру. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Теги: Національна поліція України обшук Київ кримінал Андрій Крищенко наркотики Житомирщина
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    Поліція перекрила канал постачання канабісу з Житомира до Києва (фото, відео)