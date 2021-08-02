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    Контрабандисти везли з Росії в Україну фальшивих ліків на мільйони гривень

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    Прикордонники викрили багатомільйонну схему контрабанди та фальсифікації лікарських засобів - Контрабандисти везли з Росії в Україну фальшивих ліків на мільйони гривень

    Прикордонники викрили багатомільйонну схему контрабанди та фальсифікації лікарських засобів

    Фото: ДСНС

    Правоохоронці вилучили понад 10 тисяч одиниць медпрепаратів на понад тисячу найменувань

    Прикордонники затримали у пункті пропуску «Бачівськ», що на кордоні з Росією, вантажівку з ліками «з ознаками фальсифікату». Правоохоронці кажуть, що викрили масштабний транснаціональний канал контрабанди через державний кордон України на мільйони гривень. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

    В автомобілі MAN прикордонники виявили лікарські засоби, коробки для ліків та інструкції із застосування до них.
    У цей час в Києві правоохоронці проводили обшуки у людей, які мали отримати контрабанду та розподіляти продукцію до мереж аптек.

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    Контрабандисти везли з Росії в Україну фальшивих ліків на мільйони гривень
    Контрабандисти везли з Росії в Україну фальшивих ліків на мільйони гривень
    Контрабандисти везли з Росії в Україну фальшивих ліків на мільйони гривень
    Контрабандисти везли з Росії в Україну фальшивих ліків на мільйони гривень
    Контрабандисти везли з Росії в Україну фальшивих ліків на мільйони гривень
    Контрабандисти везли з Росії в Україну фальшивих ліків на мільйони гривень
    Контрабандисти везли з Росії в Україну фальшивих ліків на мільйони гривень
    Контрабандисти везли з Росії в Україну фальшивих ліків на мільйони гривень

    Так, обшуки відбулися ще у чотирьох аптеках, які залучалися до роздрібної торгівлі ліків з ознаками фальсифікату.
    Всього правоохоронці вилучили понад 10 тисяч одиниць медпрепаратів на понад тисячу найменувань. Як вказують у ДПСУ, їх вартість може оцінюватися у мільйони гривень.

    Зараз всі вилучені товари відправили на проведення відповідних експертних досліджень.

    Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за:

    • ч. 2 ст. 305 ККУ– Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів;
    • ч. 2 ст. 321-1 ККУ– Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів;
    • ч. 3 ст. 229 ККУ – Незаконне використання знаку для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару.

    Наразі тривають слідчі дії.

    Теги: прикордонники Росія обшук контрабанда наркотики ліки аптека кордон MAN
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    Контрабандисти везли з Росії в Україну фальшивих ліків на мільйони гривень