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    Столичні правоохоронці викрили нарколабораторію промислових масштабів (фото)

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    Під час&nbsp;обшуків вилучено близько 110 кг солей Alpha PVP у рідкому та кристалічному вигляді, майже 2,5 тонн прекурсорів - Столичні правоохоронці викрили нарколабораторію промислових масштабів (фото)
    Під час обшуків вилучено близько 110 кг солей Alpha PVP у рідкому та кристалічному вигляді, майже 2,5 тонн прекурсорів
    Фото: Київська міська прокуратура

    Потужності нарколабораторії дозволяли щомісяця виготовляти від 100 до 150 кг психотропних речовин

    Столичні правоохоронці в ході спецоперації викрили злочинну групу, учасники якої в лабораторних умовах виготовляли психотропні речовини та займалися їх збутом на території столиці та інших областей України (ч.2 ст.307 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Зокрема встановлено, що учасники злочинної групи створили Інтернет магазин Proton Lab, через який з використанням поштового сервісу здійснювався масовий збут психотропних речовин, а саме амфетаміну та ALFA-PVP, на території Києва та в інших регіонах України.

    Зазначений Інтернет магазин приймав замовлення у месенджерах Telegram, WhatsApp та Viber, після чого, за умови стовідсоткової оплати за «товар», здійснювалась відправка замовлень через поштові відділення під вигаданими анкетними даними.

    28 липня правоохоронними органами проведено ряд санкціонованих обшуків в Києві, а також Київській та Житомирській областях, у ході яких викрито та знешкоджено нарколабораторію, де у промислових масштабах виготовляли психотропні речовини.

    Потужності нарколабораторії дозволяли щомісяця виготовляти від 100 до 150 кг психотропних речовин, вартість яких при оптовому продажу становить близько 15 млн грн, а при роздрібному – до 70 млн грн.

    У ході обшуків вилучено близько 110 кг солей Alpha PVP у рідкому та кристалічному вигляді, майже 2,5 тонн прекурсорів, лабораторне обладнання тощо.

    Двох осіб, причетних до злочинної діяльності, затримано в порядку ст. 208 КПК України.

    Тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх осіб, причетних до злочину.

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    Столичні правоохоронці викрили нарколабораторію промислових масштабів (фото)
    Столичні правоохоронці викрили нарколабораторію промислових масштабів (фото)
    Столичні правоохоронці викрили нарколабораторію промислових масштабів (фото)
    Столичні правоохоронці викрили нарколабораторію промислових масштабів (фото)
    Столичні правоохоронці викрили нарколабораторію промислових масштабів (фото)
    Столичні правоохоронці викрили нарколабораторію промислових масштабів (фото)
    Столичні правоохоронці викрили нарколабораторію промислових масштабів (фото)
    Столичні правоохоронці викрили нарколабораторію промислових масштабів (фото)
    Столичні правоохоронці викрили нарколабораторію промислових масштабів (фото)

    Як повідомлялося, у Деснянському районі Києва правоохоронці викрили групу чоловіків, які організували наркобізнес на території Києва та інших областей.

    Теги: Національна поліція України прокуратура Київ кримінал наркотики магазин
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    Столичні правоохоронці викрили нарколабораторію промислових масштабів (фото)