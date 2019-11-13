Поліція розшукала батьків хлопчика, якого кияни знайшли на вулиці



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Хлопчика у саднах знайшли перехожі у Подільському районі Києва Фото: Нацполіція

Подальшу долю дитини будуть вирішувати представники соціальних служб

Правоохоронці встановили батьків трирічного хлопчика, якого нещодавно перехожі виявили на вулиці в Подільському районі столиці.

Зараз дитина перебуває в дитячому будинку. Його життю нічого не загрожує. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Нагадаємо, небайдужі громадяни на вулиці Вишгородській помітили чоловіка, який попередньо, перебував у стані алкогольного сп’яніння і знаходився разом з маленькою дитиною. Хлопчика лікарі госпіталізували до медичного закладу. Чоловік повідомив поліцейським, що він є батьком хлопчика і поїде слідом в лікарню до дитини. Однак станом здоров’я маленького пацієнта довгий період часу ніхто цікавився. У зв’язку з чим правоохоронці розпочали розшук батьків або рідних трирічного хлопчика.

Згодом правоохоронці встановили батьків дитини. Свою відсутність впродовж тривалого часу вони пояснили скрутним матеріальним становищем та життєвими складнощами.

Працівники сектору ювенальної превенції Подільського управління поліції відносно батька дитини склали адміністративний протокол за ч.1 ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали для прийняття рішення направлені до суду.

Подальшу долю хлопчика будуть вирішувати представники територіальної соціальної служби у справах дітей.