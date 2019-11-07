Поліція розшукує батьків маленького хлопчика, якого кияни знайшли на вулиці (фото)



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Хлопчика у саднах знайшли перехожі Фото: Нацполіція

Правоохоронці з’ясовують, за яких обставин дитина опинилась на вулиці

На вулиці Вишгородській в Подільському районі столиці перехожі виявили маленького хлопчика з саднами на тілі.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Ввечері небайдужі громадяни на вулиці Вишгородській помітили чоловіка, який, попередньо, перебував у стані алкогольного сп’яніння і знаходився разом з маленькою дитиною. У подальшому малолітнього з саднами на тілі госпіталізували», - розповіли правоохоронці.

На вигляд хлопчику 3 роки, він не розмовляє.

Працівники столичної ювенальної превенції намагаються з’ясувати, за яких обставин дитина опинилась на вулиці, та розшукують його батьків та родичів.

«Якщо ви впізнали хлопчика або маєте інформацію щодо місця знаходження його близьких, прохання зателефонувати на 102 або за телефоном (044)425-04-57», - просять правоохоронці.

Як повідомлялося, столичні поліцейські розшукують неповнолітнього Богдана Пантелея, який зник у Подільському районі.

17-річний хлопець пішов з дому в коледж на навчання і після цього перестав виходити на зв'язок.

Нагадаємо, на Сумщині розшукали підлітка, який цілу ніч провів у лісі. Хлопць брав участь у змаганнях зі спортивного орієнтування, але до фінішу так і не дійшов.