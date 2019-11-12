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    Поліція розшукує зниклу безвісти 17-річну киянку (фото)

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    Поліція розшукує зниклу безвісти 17-річну киянку (фото)

    Дівчина пішла з дому 9 листопада і не повернулася

    Столична поліція просить допомогти у розшуку неповнолітньої дівчини, 2002 року народження, яка пішла з дому 9 листопада та до теперішнього часу її місцезнаходження невідоме.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Прикмети дівчини: зріст 175 см, середньої тілобудови, волосся темно-коричневе до плечей. 

    Була одягнена у темну оливкову довгу куртку, сині джинси, черевики чорного кольору.

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    За даним фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією – безвісно відсутня.

    «Звертаємося до громадян, хто має інформацію про її місцезнаходження, повідомити до чергової частини Деснянського управління поліції за номерами: 044-515–87–83, 067-650-69-22 або 102», - йдеться в повідомленні поліції.

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