Поліція розшукує зниклу безвісти 17-річну киянку (фото)



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Дівчина пішла з дому 9 листопада і не повернулася

Столична поліція просить допомогти у розшуку неповнолітньої дівчини, 2002 року народження, яка пішла з дому 9 листопада та до теперішнього часу її місцезнаходження невідоме.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Прикмети дівчини: зріст 175 см, середньої тілобудови, волосся темно-коричневе до плечей.

Була одягнена у темну оливкову довгу куртку, сині джинси, черевики чорного кольору.

За даним фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією – безвісно відсутня.

«Звертаємося до громадян, хто має інформацію про її місцезнаходження, повідомити до чергової частини Деснянського управління поліції за номерами: 044-515–87–83, 067-650-69-22 або 102», - йдеться в повідомленні поліції.