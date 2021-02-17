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    Поблизу Міноборони в Києві знайшли тіло чоловіка

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    Тіло знайшли на теплотрасі біля Повітрофлотського шляхопроводу - Поблизу Міноборони в Києві знайшли тіло чоловіка
    Тіло знайшли на теплотрасі біля Повітрофлотського шляхопроводу
    Фото ілюстративне

    Судово-медична експертиза встановила, що смерть чоловіка настала внаслідок механічної асфіксії

    Поблизу Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних сил України в Шевченківському районі Києва знайшли мертвого чоловіка.

    Як стало відомо «Обозревателю» зі власних джерел, тіло помітив випадковий перехожий на теплотрасі біля Повітрофлотського шляхопроводу, приблизно за 100-150 метрів від оборонного відомства.

    На шиї чоловіка була петля. «Судово-медична експертиза підтвердила, що смерть настала внаслідок механічної асфіксії», – повідомив співрозмовник видання.

    Загиблому на вигляд близько 45-50 років, середньої статури, зріст близько 180 см. Чоловік був одягнений у коричневу куртку й чорні брюки. Поруч із ним лежали два рюкзаки і сумка.

    У Шевченківському райуправлінні поліції Києва, яке займається розслідуванням, розповіли, що кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Поки що особу загиблого не встановлено.

    Нагадаємо, 16 лютого у парку Партизанської слави в Дарницького району Києва знайшли тіло невідомої дівчини.

    Столична поліція просить допомогти в пошуку рідних дівчини.

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    Теги: Національна поліція України Київ кримінал Міноборони вбивство смерть
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