Росіянина, що втік з-під варти, зловили в полі під Києвом (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Затриманого доправлено до ізолятора тимчасово тримання Фото: Нацполіція

Для розшуку втікача правоохоронці максимально блокували територію на всіх можливих напрямках

Поліція Київщини оперативно затримала втікача-росіянина, який втік з-під варти під час доправлення його до ізолятора тимчасового тримання.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Нагадаємо, в аеропорту «Бориспіль» прикордонники спільно з працівниками Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва затримали громадянина Російської Федерації, який розшукується правоохоронцями своєї держави за скоєння низки злочинів. Однак, під час доправлення зловмисника до ізолятора він скоїв втечу.

Одразу на пошуки злодія був піднятий по тривозі особовий склад Васильківського відділу поліції, залучені додаткові сили з прилеглих територіальних підрозділів поліції, задіяні піші та автопатрулі, спецпризначенці, кінологи.

Правоохоронці максимально блокували територію на всіх можливих напрямках, куди міг своїм ходом направитися втікач.

Громадськість, яка теж допомагала у пошуках зловмисника, на околицях міста Васильків помітила невідомого чоловіка, який тікав від них. Про це одразу люди повідомили пішим нарядам поліції.

Бійці спецпідрозділу тактико-оперативного реагування та бійці полку поліції спеціального призначення швидко наздогнали втікача у полі та затримали.

У подальшому затриманого доправлено до ізолятора тимчасово тримання, де він буде очікувати на рішення суду щодо обрання міри запобіжного заходу.

Крім того, іноземець тепер відповідатиме згідно з законодавством України за втечу з-під варти. За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 393 (Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до п’яти років.