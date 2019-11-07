У Києві юнак пішов у коледж і зник безвісти (фото)



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Богдан Пантелей зник 6 листопада

Поліція розшукує зниклого хлопця

Столичні поліцейські розшукують неповнолітнього Богдана Пантелея, який зник у Подільському районі.

17-річний хлопець пішов з дому в коледж на навчання і після цього перестав виходити на зв'язок.

Останній раз Богдана бачили вранці 6 листопада, повідомляє поліція.

Прикмети: зріст 170 сантиметрів, середня статура, темно-каштанове волосся, неголеність у вигляді бороди близько 3-4 сантиметрів.

Був одягнений у світло-сіру куртку до пояса, сині вузькі джинси, чорні кросівки. При собі мав портфель із зеленими вставками.

Правоохоронці просять усіх, хто бачив хлопця, повідомити на лінію «102».

Нагадаємо, на Сумщині розшукали підлітка, який цілу ніч провів у лісі. Хлопць брав участь у змаганнях зі спортивного орієнтування, але до фінішу так і не дійшов.