Поліція виявила у Чорнобильській зоні чергову групу туристів-екстремалів (фото)



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Серед затриманих мешканець Чернігівщини і 5 жителів Київщини Фото: Нацполіція

Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу

Під час патрулювання зони ЧАЕС, неподалік с. Черевач, поліцейські виявили шістьох порушників. Всі вони незаконно проникли до зони відчуження з метою туризму.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Порушниками виявились чоловіки, віком від 22 до 34 років. Один з них - житель Чернігівщини та п’ятеро мешканців Київської області.

Відносно громадян поліцейські склали адміністративні протоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Матеріали направлено до Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення.

Як повідомлялося, нещодавно поліцейські під час патрулювання виявили 16 туристів-екстремалів, які проникли на територію Зони відчуження ЧАЕС, минаючи контрольно-пропускні пункти. Зокрема, п’ятеро громадян нелегально в’їхали на автівці. Автомобіль порушників вилучено та поміщено на майданчик тимчасового тримання. Вказану групу «туристів» поліція перевіряє на причетність до вчинення підпалів на території Зони відчуження.

22 травня поблизу смт Поліське у зоні відчуження ЧАЕС працівники поліції зупинили трьох чоловіків із рогами диких тварин. Жителі Київщини намагалися перемістити колишні «прикраси» сохатих як трофей за межі Чорнобильської зони.