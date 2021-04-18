Коли Київ вийде з «червоної зони» – прогноз Ляшка

Київ потрапив до «червоної» карантинної зони 19 березня, а з 5 квітня у місті жорсткий локдаун

Київ потрапив до «червоної» карантинної зони 19 березня, а з 5 квітня у місті жорсткий локдаун

Головний санітарний лікар розповів, що доки столиця у «червоній зоні», органи місцевого самоврядування можуть обмежувати рух транспорту

Заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко спрогнозував, скільки Київ перебуватиме у «червоному» рівні епідемічної небезпеки. Про це він розповів у інтерв’ю медичний експертці ЮНІСЕФ Катерині Булавіновій.

«Щодо Києва я прогнозую, що днів 10 іще буде місто перебувати в індикаторах, які не дозволять вийти з червоного рівня», – сказав Ляшко.

Головний санітарний лікар додав, що доки столиця у «червоній зоні», органи місцевого самоврядування можуть обмежувати рух транспорту. Кафе також запрацюють лише після того, як ситуація із захворюваністю на коронавірус покращиться.

Також Ляшко розповів, скільки в Україні може тривати адаптивний карантин. Його планують продовжити іще як мінімум на два місяці. Зараз готують відповідну постанову Уряду.

Раніше Ляшко розповів, коли в Україні почнуть вакцинувати від Covid-19 усіх охочих.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України скасувало дозвіл на вакцинацію публічних осіб поза чергою надлишковими дозами вакцини від коронавірусу.

У п’ятницю, 16 квітня, в Україну прибула перша партія американсько-німецької вакцини Pfizer/BioNTech. Це перший препарат із нового покоління РНК-вакцин, яким українці зможуть зробити щеплення від Covid-19.

Як відомо, щеплення вакциною Pfizer-BioNTech (торговельна назва – Comirnaty) розпочнеться вже 18 квітня із Київської області. З 19 квітня – по всій Україні.