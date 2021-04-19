Відсьогодні розпочнеться прийом заявок на отримання «карантинних» 8 тисяч

Шмигаль закликав українців в областях із червоним рівнем епіднебезпеки надсилати заявки на отримання грошей

Фізичні особи - підприємці (ФОПи) і наймані працівники зможуть подавати заявки на виплати по 8 тисяч гривень з 19 квітня. Заявки потрібно подавати через «Дію».

Про це написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook.

«З 19 квітня, розпочнеться прийом заявок на отримання 8 тис. грн допомоги від держави. Підприємці та наймані працівники в червоних зонах зможуть подати запит через портал або застосунок Дія», - написав він.

Шмигаль закликав українців в областях із червоним рівнем епіднебезпеки надсилати заявки на отримання грошей.

«Сподіваюся, що місцева влада теж підставить плече підтримки та збільшить виплати людям у межах своїх регіонів», - додав він.

Раніше очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що під час травневих свят, зокрема Великодня, в Україні діятиме «особливий режим» карантинних обмежень.

14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.