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    Відсьогодні розпочнеться прийом заявок на отримання «карантинних» 8 тисяч

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    Відсьогодні розпочнеться прийом заявок на отримання &laquo;карантинних&raquo; 8 тисяч - Відсьогодні розпочнеться прийом заявок на отримання «карантинних» 8 тисяч
    Відсьогодні розпочнеться прийом заявок на отримання «карантинних» 8 тисяч
    Фото з відеритих джерел

    Шмигаль закликав українців в областях із червоним рівнем епіднебезпеки надсилати заявки на отримання грошей

    Фізичні особи - підприємці (ФОПи) і наймані працівники зможуть подавати заявки на виплати по 8 тисяч гривень з 19 квітня. Заявки потрібно подавати через «Дію».

    Про це написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook.

    «З 19 квітня, розпочнеться прийом заявок на отримання 8 тис. грн допомоги від держави. Підприємці та наймані працівники в червоних зонах зможуть подати запит через портал або застосунок Дія», - написав він.

    Шмигаль закликав українців в областях із червоним рівнем епіднебезпеки надсилати заявки на отримання грошей.

    «Сподіваюся, що місцева влада теж підставить плече підтримки та збільшить виплати людям у межах своїх регіонів», - додав він.

    Раніше очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що під час травневих свят, зокрема Великодня, в Україні діятиме «особливий режим» карантинних обмежень.

    14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.

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    Теги: місцева влада карантин влада Денис Шмигаль
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