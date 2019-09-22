На Луганщині поліція виявила схрон боєприпасів бойовиків



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Правоохоронці вилучили, зокрема, два гранатомети, мінометну міну, дві головні частити снаряду РПГ-7, шість ручних гранат та майже 1500 набоїв різного калібру

Схрон бойовиків був виявлений на території покинутої шахти в місті Привілля

У Луганській області правоохоронці виявили та вилучили схрон боєприпасів бойовиків, так званої, «ЛНР».

Про це повідомляється пресслужба поліції області.

Як зазначається, схрон бойовиків був виявлений на території покинутої шахти в місті Привілля, де раніше було місце дислокації незаконного збройного формування «Всевеликого війська донського».

Правоохоронці вилучили два гранатомети, мінометну міну 80-го калібру, дві капсули детонатора, дві головні частити снаряду РПГ-7, 30 підривників до міни МП255, шість ручних гранат, чотири запали та майже 1500 набоїв різного калібру.

«Даний факт зареєстровано, проводитися подальша перевірка та вживаються заходи зі встановлення власника вилученого», - зазначили в поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Донецькій області у місті Костянтинівка правоохоронці вилучили схрон боєприпасів. Арсенал знайшов місцевий житель і повідомив про це поліцейським. Схрон знаходився на відстані близько кілометра до житлових будинків.

Як повідомлялося, що у Київській області правоохоронці вилучили 10 предметів схожих на пістолети, частини для пістолетів, а також 1400 предметів схожих на патрони калібру 7х62 і 9 мм.