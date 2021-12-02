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    У Чорнобильській зоні «заблукав» білоруський турист і здався поліції (фото)

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    Правоохоронці затримали порушника - У Чорнобильській зоні «заблукав» білоруський турист і здався поліції (фото)
    Правоохоронці затримали порушника
    фото: Нацполіція

    Білорус незаконно проник до зони відчуження поза контрольно-пропускними пунктами з метою екстремального туризму

    У четвер, 2 грудня, до Вишгородського районного управління поліції надійшло повідомлення по те, що громадянин Республіки Білорусь заблукав у зоні відчуження поблизу об’єкту ЗРЛС «Дуга» та хоче здатися поліції. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Поліцейські встановили, що 28-річний громадянин Білорусі офіційно прибув до України через пункт пропуску у Чернігівській області. Проте, 1 грудня незаконно проник до зони відчуження поза контрольно-пропускними пунктами з метою екстремального туризму.

    Відносно порушника поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 46-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

    Порушнику загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

    Адміністративні матеріали будуть направлені до Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення.

    До слова, в мережі інтернет було поширено відео, на якому нібито зняті тепловізійною камерою кадри розстрілу групи осіб.

    Окремі ресурси дописують, що це відбувся розстріл українськими військовими, інші зазначають, що прикордонниками, групи нелегальних мігрантів, які намагалися прорватися в Україну з Білорусі через зону відчуження. Також на відео видно напис Priluki, а саме відео, начебто, записане 29 листопада.

    Державна прикордонна служба України зазначає, що ця інформація не відповідає дійсності та є фейковою.

    Теги: Національна поліція України Білорусь Чорнобильська зона Київщина
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    У Чорнобильській зоні «заблукав» білоруський турист і здався поліції (фото)