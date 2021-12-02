Чоловік намагався вивезти роги лося з Чорнобильської зони (фото)

Житель Славутича намагався вивезти роги з зони ЧАЕС у салоні автомобіля

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення вимог режиму радіаційної безпеки

На одному з контрольно-пропускних пунктів зони радіоактивного забруднення ЧАЕС працівники Вишгородського районного управління поліції під час перевірки легкового автомобіля виявили роги лося. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

59-річний житель міста Славутич у салоні автомобіля намагався вивезти роги за межі безумовного відселення без передбаченого законом дозволу та дозиметричного контролю.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 267-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від п'ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від одного до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

До слова, нещодавно на Київщині хлопець вирушив до лісу на пошуки оленячих рогів і заблукав.