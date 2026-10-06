Поліція затримала організатора сутичок із правоохоронцями на Теремках

Інцидент стався 27 вересня на вулиці Теремківській під час проведення мирної акції

Під час сутичок провокатори використовували піротехнічні засоби, штовхали поліцейських та застосовували до них фізичну силу

Правоохоронці столиці встановили учасників конфлікту, що стався наприкінці вересня в Голосіївському районі Києва, та затримали його ймовірного організатора. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, інформує «Главком».

Інцидент стався 27 вересня на вулиці Теремківській під час проведення мирної акції. Окремі учасники заходу почали провокувати конфлікти з правоохоронцями та іншими присутніми, порушуючи громадський порядок.

Під час сутичок провокатори використовували піротехнічні засоби, штовхали поліцейських та застосовували до них фізичну силу. Унаслідок правопорушень травмувалася працівниця поліції.

❗️У Києві затримали учасника сутичок із поліцією на Теремках Під час мирної акції 27 вересня окремі учасники провокували конфлікти з правоохоронцями, штовхали їх та застосовували фізичну силу. Під час сутичок також використовували піротехніку, унаслідок чого травмувалася поліцейська. Правоохоронці встановили учасників конфлікту. Сьогодні затримали 24-річного уродженця Луцька, який, за даними слідства, організовував та координував дії учасників сутичок. Слідчі відкрили провадження за ч. 3 ст. 296 ККУ – хуліганство, пов’язане з опором представникові влади. Наразі тривають слідчі дії. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 6, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

Співробітники Голосіївського управління поліції спільно з фахівцями столичного главку та аналітиками кримінального аналізу ідентифікували осіб, які брали активну участь у сутичках.

Сьогодні правоохоронці в процесуальному порядку затримали 24-річного уродженця міста Луцька. За даними слідства, саме він організував та координував дії учасників під час конфлікту з поліцією.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, пов’язане з опором представникові влади). Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі. Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин події та визначення ролі кожного з фігурантів.

Нагадаємо, на столичних Теремках триває облаштування тепломагістралі. У ніч проти 24 вересня на одній із ділянок парку комунальники зрізали всі дерева, які там залишалися. У неділю, 27 вересня, місцеві жителі влаштували біля об’єкта протест та намагалися прорватися на територію будівельного майданчика. Люди скандували «відкривай», доки поліція охороняла ворота та паркан, встановлений навколо скверу. Мітингувальники виступають за те, щоб для теплотраси припинили вирубати дерева.

Як повідомлялося, конфлікт на Теремках виник навколо будівництва резервної тепломережі для житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2. Вона має забезпечити резервне теплопостачання у разі аварійної зупинки ТЕЦ-5 та обслуговуватиме 183 житлові будинки, три медичні заклади й 18 шкіл і дитсадків. Спочатку проєкт передбачав видалення 662 дерев, однак після протестів його скоригували. У КМДА заявили, що оновлений варіант дасть змогу зберегти близько 160 дерев, а під видалення потраплять близько десяти.

11 вересня Київська міська державна адміністрація запропонувала доопрацьований проєкт будівництва теплової мережі на Теремках у Голосіївському районі. Роботи на його основі дадуть змогу зберегти близько 160 дерев. Натомість вирубці підлягають близько 10 дерев, ще частину – кронують.

Зранку 21 вересня будівельники почали огороджувати територію, де мають прокласти резервну теплотрасу. На місці зібралися місцеві жителі. Частина протестувальників намагалася пройти за огороджену територію, а деякі лягали на землю, щоб не допустити проїзду техніки. Працівники «Муніципальної охорони» силоміць відтягували людей.

22 вересня протести на Теремках продовжилися. У соцмережах з'явилась інформація про першу постраждалу — жінка отримала травму руки в момент, коли «Муніципальна охорона» намагалася витягнути її з території поблизу будівельного майданчика.