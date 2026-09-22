«Вона жила в Парижі». Молодий театр покаже виставу з перекладом жестовою мовою

Вистава «Вона жила в Парижі» це історія про любов, пам’ять і пошук себе

Вистава створена за п’єсою Ізраїля Горовіца «Моя літня пані»

У неділю, 27 вересня, у межах Міжнародного тижня глухих людей та до Міжнародного дня жестових мов Молодий театр покаже виставу «Вона жила в Парижі» з адаптованим перекладом жестовою мовою. Про це інформує «Главком».

Про що вистава

Вистава створена за п’єсою Ізраїля Горовіца «Моя літня пані». Події розгортаються навколо американця Матіаса. Отримавши квартиру у спадок, він знаходить у ній двох жінок. Отже, спокійне життя йому не світить – із сімейних шаф дістаються приховані роками скелети й відкривається така незручна правда. Цей заповіт повністю перевернув його життя.

Це історія про любов, пам’ять і пошук себе. Завдяки перекладу жестовою мовою вистава стане доступною для людей із порушеннями слуху, аби кожен міг відчути емоції та сенси без слів.

У Молодому театрі наголошують, у разі початку повітряної тривоги жовтого рівня загрози, показ вистави не зупинятимуть. У такому разі перебування відвідувачів у глядацькій залі, будівлі чи на території театру здійснюється на власний розсуд відвідувачів. Також під час жовтого рівня загрози вистави в театрі розпочинаються відповідно до встановленого графіка.

Як працює театр під час повітряних тривог

У театрі зазначають: якщо під час жовтого рівня загрози глядач вирішить залишити приміщення, необхідно зафіксувати цей факт у чергового адміністратора на виході. За умови такої фіксації квиток можна буде обміняти на іншу дату.

У разі початку повітряної тривоги червоного рівня загрози театр призупинить показ вистави, про що одразу повідомить глядачів. Після зміни рівня загрози на жовтий або відбою повітряної тривоги показ вистави поновлять.

Найближчі укриття розташовані на мінус першому поверсі Молодого театру, а також на станціях метро «Золоті Ворота», «Театральна» та «Хрещатик».

Коли: 27 вересня, 18:00.

Місце проведення: Молодий театр, вул. Прорізна, 17.

Нагадаємо, один із пропагандистських каналів РФ прорекламував нову виставу театру Франка «Одіссея ~ Меотида». Росіяни прокоментували постановку та були здивувалися дронам на сцені театру. Про виставу «Одіссея ~ Меотида» висловилася російська журналістка Ольга Скабєєва в етері головного пропагандистського каналу «Росія 1». Тож, на думку росіян, завдяки виставі «псевдоеліта київського режиму» створює «нові національні міфи».