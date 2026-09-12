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Малюк, який торік втратив маму після удару РФ по Києву, відсвяткував перший день народження

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Малюк, який торік втратив маму після удару РФ по Києву, відсвяткував перший день народження
Тато Назарчика після отриманих поранень постійно проходить лікування і не може бути з сином
фото: im_oksanabg/Threads

Після смерті матері Назарчиком опікується тітка

В Івано-Франківську перший день народження відсвяткував Назарчик, чиї батьки у вересні 2025 року потрапили під російський обстріл у Києві. Тоді його вагітній мамі екстрено провели кесарів розтин, а сама вона померла через кілька тижнів. Як інформує «Главком», знімками зі святкування малюка у соцмережах поділилася його тітка Оксана, яка зараз дбає про хлопчика.

«Це неймовірно прекрасний хлопчик, який заслуговує на світле, щасливе життя. У нього якась неймовірно світла енергія. Він підкорює сердечка кожної людини, яка з ним знайомиться. Такий маленький, але дуже сильний. Те, що він зробив за цей рік, просто неймовірно. Дякую, що ти з нами, Назарчику», – написала жінка.

Малюк, який торік втратив маму після удару РФ по Києву, відсвяткував перший день народження фото 1

Нагадаємо, в ніч на 7 вересня 2025 року російські війська завдали удару по Києву. У будинок Вадима і Тетяни, батьків Назарчика, у Святошинському районі влучив ворожий шахед.

Жінка опинилася в лікарні у важкому стані – мала вибухову травму, опіки 90% поверхні тіла, опік дихальних шляхів, димову токсичну інгаляцію та вкрай важкий опіковий шок. Поранення також отримав її коханий.

Малюк, який торік втратив маму після удару РФ по Києву, відсвяткував перший день народження фото 2

Медики ухвалили рішення провести їй екстрені пологи. Після народження Назарчика на сьомому місяці вагітності, його мама продовжила боротися за власне життя в реанімації. Попри зусилля лікарів, через понад два тижні Тетяна померла. Її син перебував у важкому стані – дихав за допомогою апарату штучної вентиляції легень і отримував мінімальне трофічне харчування. Заступниця медичного директора Перинатального центру Києва Ганна Антонюк розповідала, що кесарів розтин провели в період, коли малюк не був готовий ні народжуватися, ні жити самостійно.

Через п'ять місяців його тітка Оксана розповіла «Суспільному. Київ», що разом із чоловіком узялася дбати про Назарчика. Малюк переїхав зі столиці до Івано-Франківська, де на нього вже чекав трирічний двоюрідний братик.

Малюк, який торік втратив маму після удару РФ по Києву, відсвяткував перший день народження фото 3

На той час новонароджений переніс три операції на головному мозку, тому щомісяця мав навідуватися до Києва на огляд лікарів. За словами Оксани, Назарчик наздоганяв у розвитку своїх ровесників і «дуже старається».

«Коли приїжджаємо в лікарню, перше питання – де його мама? Коли я кажу, що вона померла, це знову мене повертає в цю трагедію. Вона віддала своє життя, фактично врятувавши Назарчика. Він буде знати, що в нього була сильна, добра і найкраща матуся, просто їм не дали бути разом», – ділиться Оксана.

Тато Назарчика після отриманих поранень постійно проходить лікування і не може бути з сином, але дуже його любить, розповідала тітка.

 

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Теги: обстріл будинок жінка батьки пологи поранення день народження Київ

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