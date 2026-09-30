ДТП на вулиці Пухівській у Києві: рятувальники деблокували трьох травмованих (фото)

Внаслідок ДТП постраждали водій та пасажирка Daewoo, та водій Jaguar

Автопригода сталася о 09:01 на вулиці Пухівській

Уранці 30 вересня в Деснянському районі Києва сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю трьох легкових автомобілів. Унаслідок зіткнення поранення отримали троє людей. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м. Києві, інформує «Главком».

Автопригода сталася о 09:01 на вулиці Пухівській. На дорозі зіткнулися автомобілі Daewoo, Jaguar та Audi.

Унаслідок сильного удару травм зазнали водій і пасажирка Daewoo, а також керманич Jaguar. Потерпілих затисло в салонах пошкоджених автівок. Рятувальники, які прибули на місце події, деблокували людей за допомогою шанцевого інструменту та передали їх медикам швидкої допомоги.

Пошкоджена внаслідок ДТП автівка Daewoo фото: поліція Києва

Водій Jaguar зазнав пошкоджень внаслідок аварії фото: поліція Києва

Рятувальники деблокували потерпілих за допомогою шанцевого інструменту фото: поліція Києва

Наразі всі обставини та причини автоаварії встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, ввечері 27 вересня на трасі «Київ – Ковель – Ягодин» поблизу села Горенка Бучанського району сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю трьох легкових автомобілів. Унаслідок зіткнення трьох автівок поранення отримали четверо людей, серед яких двоє дітей. Двох травмованих – дорослого та дитину – затисло у понівеченому салоні легковика.