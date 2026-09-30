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ДТП на вулиці Пухівській у Києві: рятувальники деблокували трьох травмованих (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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ДТП на вулиці Пухівській у Києві: рятувальники деблокували трьох травмованих (фото)
Внаслідок ДТП постраждали водій та пасажирка Daewoo, та водій Jaguar
фото: поліція Києва/Facebook

Автопригода сталася о 09:01 на вулиці Пухівській

Уранці 30 вересня в Деснянському районі Києва сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю трьох легкових автомобілів. Унаслідок зіткнення поранення отримали троє людей. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м. Києві, інформує «Главком».

Автопригода сталася о 09:01 на вулиці Пухівській. На дорозі зіткнулися автомобілі Daewoo, Jaguar та Audi.

Унаслідок сильного удару травм зазнали водій і пасажирка Daewoo, а також керманич Jaguar. Потерпілих затисло в салонах пошкоджених автівок. Рятувальники, які прибули на місце події, деблокували людей за допомогою шанцевого інструменту та передали їх медикам швидкої допомоги.

Пошкоджена внаслідок ДТП автівка Daewoo
Пошкоджена внаслідок ДТП автівка Daewoo
фото: поліція Києва
Водій Jaguar зазнав пошкоджень внаслідок аварії
Водій Jaguar зазнав пошкоджень внаслідок аварії
фото: поліція Києва
Рятувальники деблокували потерпілих за допомогою шанцевого інструменту
Рятувальники деблокували потерпілих за допомогою шанцевого інструменту
фото: поліція Києва

Наразі всі обставини та причини автоаварії встановлюють правоохоронці. 

Нагадаємо, ввечері 27 вересня на трасі «Київ – Ковель – Ягодин» поблизу села Горенка Бучанського району сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю трьох легкових автомобілів. Унаслідок зіткнення трьох автівок поранення отримали четверо людей, серед яких двоє дітей. Двох травмованих – дорослого та дитину – затисло у понівеченому салоні легковика. 

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Теги: ДТП Київ

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