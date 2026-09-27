Відомий український сомельє повідомив про загибель 14-річного сина від рук росіян
Родина повідомить про прощання пізніше
Відомий український сомельє Зорік Уманський розповів про загибель 14-річного сина внаслідок російської атаки на Київ. За його словами, 25 вересня о 8-й ранку шахед влучив у їхню квартиру на Печерську. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Зоріка Уманського у Facebook.
Уманський розповів про трагедію у дописі після ранкової атаки на столицю. Він написав, що російський безпілотник влучив у квартиру родини на Печерську о 8-й ранку 25 вересня.
Батько написав про втрату у Facebook: «У нас сталось горе. Ми втратили нашого сина». За його словами, російський шахед влучив у квартиру родини та «вбив Даню». «Йому залишиться 14 років назавжди», – додав батько.
Де і коли відбудеться прощання, родина оголосить пізніше. Також Уманський наголосив, що вони шукатимуть справедливості: «Ми будемо шукати покарання за цей злочин проти нашої невинної дитини».
Що відомо про загибель 14-річного хлопця
Раніше «Главком» повідомляв, що вранці 25 вересня російський безпілотник влучив у 16-поверховий житловий будинок у Печерському районі Києва. За інформацією, яку наводив «Главком» із посиланням на ізраїльського журналіста Ассафа Розенцвейга, загиблий 14-річний хлопець був громадянином Ізраїлю. Його мати, за цими даними, також постраждала внаслідок атаки.
Перші повідомлення про влучання в будинок на Печерську з'явилися вранці. За даними «Главкома», безпілотник влучив у багатоповерхівку на рівні 7–10 поверхів. На місце події направили екстрені служби, а інформацію про потерпілих та руйнування почали уточнювати.
Згодом стало відомо про загибель 14-річного хлопця. У ранковому повідомленні «Главком» зазначав, що внаслідок удару також були поранені люди. Потерпілих госпіталізували до лікарень, один із них перебував у тяжкому стані.
У матеріалі про загибель ізраїльського громадянина «Главком» уточнював, що безпілотник влучив у будинок близько 08:00 на рівні 10–11 поверхів. На той момент було відомо про загибель підлітка та поранення щонайменше семи мешканців будинку.
Будинок, за даними ізраїльського журналіста, розташований поблизу посольства Ізраїлю в Києві. Саме ця обставина також була згадана у попередньому матеріалі «Главкома».
Після загибелі 14-річного громадянина Ізраїлю на російську атаку відреагувало Міністерство закордонних справ Ізраїлю. Відомство висловило співчуття родині загиблого хлопця та засудило російський удар по Києву.
Хто такий Зорік Уманський
Зорік Уманський – відомий український сомельє, експерт із вин та керівник винного бару і відділу 101 Wine Bar у компанії goodwine.
Зокрема, на сайті goodwine Уманський зазначений як спікер винних вечер у 101 Wine Bar. В описі одного із заходів зазначено, що саме він підбирав вина до страв.
У матеріалах інших заходів goodwine Уманський також представлений як спікер 101 Wine Bar, де він відповідає за винну частину вечер.
Нагадаємо, 25 вересня російські війська атакували Київ безпілотниками. У Печерському районі столиці зафіксували влучання російського БпЛА у багатоповерховий житловий будинок, внаслідок чого загинув 14-річний хлопець. Протягом дня у столиці фіксували нові влучання та падіння безпілотників в інших районах міста.
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