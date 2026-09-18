Внаслідок атаки на Київ постраждав чоловік

Постраждалого чоловіка госпіталізували

Ввечері 17 вересня російські терористи атакували Київ безпілотниками. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає «Главком».

За інформацією Кличка, внаслідок атаки на Київ постраждав один чоловік. Пораненого медики госпіталізували.

Крім того, в Подільському районі влучання сталося в нежитлову будівлю.

Як відомо, російські війська вночі 17 вересня атакували об’єкти «Київводоканалу» в Києві. Внаслідок обстрілу підприємство було змушене частково призупинити водопостачання на лівому березі столиці та знизити тиск у мережах деяких районів правого берега.

Через атаку робота окремих об’єктів підприємства була порушена. Фахівці «Київводоканалу» оперативно розпочали відновлювальні роботи, щоб повернути стабільну подачу води споживачам.

Раніше повідомлялося, що російський обстріл Києва ввечері 16 вересня пошкодив будівлю спортивного комплексу Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Про це повідомив виконувач обов'язків ректора університету Валерій Копійка.

За його словами, внаслідок атаки у спорткомплексі вибило скління фасаду, зірвало облицювання та пошкодило внутрішні приміщення. «У спорткомплексі вибито скління фасаду, зірвано облицювання, є пошкодження внутрішніх приміщень», – розповів Копійка.

До слова, 16 вересня російські війська атакували Київ безпілотниками. Одне з влучань зафіксували у Святошинському районі столиці. Внаслідок атаки загорілося складське приміщення, а вогонь поширився на розташовані поруч будівлі.

Потім стало відомо, що російська атака на Київ вранці 16 вересня знищила склад із реквізитом студії «Квартал 95». За даними компанії, внаслідок удару було втрачено велику кількість декорацій, костюмів та інших речей, які зберігалися у приміщенні.