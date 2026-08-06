Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві спалахнув конфлікт через вирубку дерев на Теремках: що кажуть жителі, влада та поліція

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві спалахнув конфлікт через вирубку дерев на Теремках: що кажуть жителі, влада та поліція
Учасникам протесту час від часу вдається заблокувати підіймальні машини та зупинити вирубку конкретних дерев
фото: Настя Глущенко/Facebook

У Київській міській держадміністрації наголошують, що видалення частини зелених насаджень – це вимушений крок

У Києві розгортається скандал довкола вирубки дерев у парковій зоні Голосіївського району. У столичній адміністрації переконують, що це вимушені роботи для підготовки до опалювального сезону, тоді як місцеві мешканці блокують техніку та заявляють про силове витіснення з парку. Про це повідомляє «Главком».

Позиція КМДА: альтернативи немає, потрібен захист від блек-аутів

У Київській міській держадміністрації наголошують, що видалення частини зелених насаджень – це вимушений крок задля будівництва нової резервної теплової мережі для масивів Теремки-1 та Теремки-2. 

«Це критично важливий інфраструктурний проєкт, який має підвищити енергетичну стійкість столиці та забезпечити безперебійне теплопостачання в умовах постійної загрози російських атак на критичну інфраструктуру», – йдеться у повідомленні.

Комунальники вже розпочали земельні роботи
Комунальники вже розпочали земельні роботи
фото: Настя Глущенко/Facebook

У КМДА наголошують, що у разі обстрілу та пошкодження обладнання ТЕЦ-5 без теплопостачання можуть лишитися понад 280 будівель Голосіївського району. Тому місто створює резервну схему, яка дасть змогу оперативно переключити споживачів на альтернативне джерело тепла.

Влада запевняє, що розуміє занепокоєння громади через видалення частини дерев, але в умовах війни необхідно знаходити баланс між екологічними цінностями та безпекою людей. Замість видалених дерев на території після прокладання теплотраси обіцяють висадити нові.

Зазначається, що перед початком проєктування розглядалися  альтернативні варіанти прокладання тепломережі, але вони в рази дорожчі або триваліші в часі.

За словами КМДА, компанія «Київтеплоенерго» має всі необхідні дозвільні документи та діє в межах законодавства. Будівництво тепломережі здійснюється на виконання рішення Київради від 10 березня 2026 року № 358/10825 «Про питання забезпечення енергетичної стійкості територіальної громади міста Києва».

Влада наголошує, що відновлення території після завершення будівництва є невід’ємною частиною проєкту.

Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА спільно з комунальними підприємствами вже розпочинають напрацьовувати комплексне рішення щодо відновлення цієї ділянки. До обговорення обіцяють залучити мешканців району, громадськість та експертів, щоб спільно визначити, яким має бути оновлений простір. 

Після прокладання тепломережі територію обіцяють рекультивувати, відновити благоустрій та висадити нові зелені насадження там, де це відповідає будівельним нормам. Також обіцяють розглянути можливість використання крупномірних дерев із комунальних розсадників, щоб територія якнайшвидше знову набула комфортного та сформованого вигляду.

Столична влада просить не спекулювати на цій темі, адже йдеться про реалізацію критично важливого для безпеки міста проєкту з обов’язковим подальшим відновленням території.

Реакція поліції

На локації постійно чергує поліція
На локації постійно чергує поліція
фото: Настя Глущенко/Facebook

У поліції Києва заявили, що підготовчі роботи до будівництва тепломережі проходять відповідно до Плану енергетичної стійкості столиці, а комунальники мають усі необхідні дозвільні документи. Правоохоронці пояснюють, що перебувають у парку виключно для охорони громадського порядку та недопущенням конфліктів.

Конфлікт довкола вирубки дерев на Теремках

Конфлікт у Голосіївському районі триває вже кілька днів. Місцеві жителі виходять на протести, намагаючись врятувати вікові дуби та зупинити роботу спецтехніки.

Зрізані дуби на Теремках
Зрізані дуби на Теремках
фото: Аліна Михайлова/Facebook

Активістка громадського руху «Відсіч» Катерина Чепура заявила у Facebook про силові дії під час акції 6 серпня:

«Невідомі люди в чорному з шевронами поліції фізично витягли нас з території парку. На незліченні вимоги показати документи – мовчання», – зазначила вона, повідомивши про отримані синці.

Людей, що протестували проти вирубки дерев, вивели з парку
Людей, що протестували проти вирубки дерев, вивели з парку
фото: Катерина Чепура/Facebook

Інші учасники протестів також поширюють фото з акцій та зазначають, що їм час від часу вдається заблокувати підіймальні машини та зупинити вирубку конкретних дерев.

Активісти намагаються завадити вирубці окремих дерев
Активісти намагаються завадити вирубці окремих дерев
фото: Олександра Матвійчук/Facebook

Нобелівська лауреатка Матвійчук розкритикувала КМДА через вирубку парку на Теремках

До протестів місцевих жителів та активістів долучилася голова правозахисної організації «Центр громадянських свобод» і лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук. Вона публічно висунула КМДА низку гострих запитань та жорстко розкритикувала міську владу за провал комунікації та маніпуляції.

Правозахисниця наголосила, що вирубка парку на 600 дерев – це катастрофа для екології району, адже ці дуби росли поколіннями. Вона зазначила, що громада має повне право ставити запитання, коли рішення про знищення зеленої зони приймають без належного розголосу.

Олександра Матвійчук окреслила ключові блоки питань до посадовців:

  • Чому проєкт теплотраси, розроблений ще у 2023 році, почали реалізовувати лише у 2026-му? Що робила влада протягом цих років і чому проблему вирішують у розпал літа «коли все горить»?
  • Чому прийняли рішення відхилитися від початкового плану та прокласти мережу саме через парк? Чи проводилися реальні розрахунки наслідків для довкілля та чи дійсно всі інші варіанти були повністю неможливими?
  • Якщо альтернатив справді немає, які гарантії, що котельня запрацює до грудня? Чи вистачить її потужностей для обігріву Теремків і чи можлива взагалі її модернізація через близькість до житлових будинків?
  • Чому всі міські та державні органи, які мають захищати довкілля, мовчать або скаржаться, що їх не пускають на територію парку? Хто саме блокує доступ офіційним екологічним інспекціям?

Матвійчук підкреслила, що спроби влади виправдати вирубку закидами у бік протестувальників – це чиста маніпуляція.

Нагадаємо, 5 серпня відбулося засідання РНБО. Під час нього розглянули стан виконання комплексних планів стійкості окремих регіонів. Під час засідання було заслухано доповіді прем’єр-міністра Сергія Корецького, відповідальних членів уряду, начальників Дніпровської, Одеської, Львівської, Херсонської, Чернігівської, Запорізької й Полтавської обласних військових адміністрацій, міських голів Києва та Львова. За його словами, члени РНБО затвердили план стійкості міста Києва, реалізація якого вже розпочалася.

До слова, під час засідання Ради національної безпеки і оборони України міський голова Києва Віталій Кличко зауважив, що першочерговим завданням для столиці перед стартом опалювального сезону є відновлення пошкоджених енергооб’єктів. Наразі план робіт виконано на 65%.

Читайте також:

Теги: послуги кияни скандал місцева влада опалювальний сезон Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ракета впала на проїжджу частину
Небезпечний «приліт». Росія вдарила по Києву ракетою зі шрапнеллю
11 липня, 17:53
Ліквідація наслідків ракетної атаки на Київ, 19 липня 2026 р.
Повітряні сили повідомили, скільки ракет вдарило по столиці
19 липня, 09:31
Знищені під час атаки на Київщину книги на одному зі складів
Атака на Київщину: на складах знищено 250 тис. підручників для учнів дев'ятих класів
20 липня, 14:07
Така система поливу дозволяє мінімізувати втрату вологи через випаровування та поверхневий стік
У Києві для поливу дерев встановлено понад 6 тис. спеціальних мішків: як це працює
21 липня, 19:59
Поліцейські вийшли на 24-річного киянина, який, за даними слідства, виконував роль кур'єра в шахрайській схемі
Афера на мільйон: у Києві пенсіонерка віддала всі заощадження «працівникам СБУ»
22 липня, 08:55
Кирило Фесик попрощався зі своєю командою в Оболонській РДА
Голова Оболонської РДА Кирило Фесик іде з посади після шести років роботи
3 серпня, 10:34
Затримання підозрюваного у коригуванні масованих ракетно-дронових ударів РФ по Києву
СБУ затримала російського коригувальника, який наводив балістичні ракети на Київ
5 серпня, 18:50
За хуліганську витівку біля житлових будинків молодику загрожує до п’яти років обмеження волі
У Києві затримано молодика, який влаштував стрілянину біля житлових будинків
6 серпня, 09:25
Україна та Азербайджан домовилися про новий етап співпраці
Глава МЗС Азерйбайджану прибув до Києва
6 серпня, 12:31

Новини

Кирилівське озеро в Києві повторно забруднили нафтопродукти
Кирилівське озеро в Києві повторно забруднили нафтопродукти
У небі над Києвом після вибухів і дощу з’явилася подвійна веселка
У небі над Києвом після вибухів і дощу з’явилася подвійна веселка
Куди сходити у Києві 10-16 серпня: дайджест культурних подій
Куди сходити у Києві 10-16 серпня: дайджест культурних подій
У Броварах дівчинку, яка намагалася залізти на потяг, уразило струмом
У Броварах дівчинку, яка намагалася залізти на потяг, уразило струмом
Столицю атакували дрони, працювала ППО
Столицю атакували дрони, працювала ППО
Одна з найстаріших горил Європи, що мешкає у Київському зоопарку, відзначає день народження
Одна з найстаріших горил Європи, що мешкає у Київському зоопарку, відзначає день народження

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
360K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
87K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
62K
Нарада, після якої ілюзій стало менше
42K
Аліна Кабаєва, яку називають коханкою Путіна, показалася з обручкою на пальці

Новини

День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
3 серпня, 19:00

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua