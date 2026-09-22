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Скандал довкола теплотраси на Теремках. Під час протесту травмувалася жінка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Скандал довкола теплотраси на Теремках. Під час протесту травмувалася жінка
Протести довкола теплотраси на Теремках
фото: Наталія Соловйова/Facebook

У поліції наголошують, що дії правоохоронців, зокрема працівників поліції діалогу, спрямовані виключно на забезпечення порядку

Від учора, 21 вересня, працівники поліції Києва забезпечують публічну безпеку та правопорядок поблизу місця проведення інженерних робіт із прокладання резервної теплотраси у Голосіївському районі столиці. Про це йдеться у офіційній заяві пресслужби столичної поліції, інформує «Главком».

За даними правоохоронців, поруч із територією, де тривають роботи, відбуваються зібрання громадян з протилежними позиціями: частина виступає проти будівництва, інші — за реконструкцію теплотраси.

У поліції наголошують, що дії правоохоронців, зокрема працівників поліції діалогу, спрямовані виключно на забезпечення порядку, адже великогабаритна техніка, металеві конструкції та вирита траншея створюють підвищену небезпеку для людей довкола.

«Сьогодні вдень одна з учасниць акції протесту поблизу будівельного майданчика отримала травму руки. Бойовий медик поліції одразу надав першу домедичну допомогу, пізніше жінку оглянули лікарі швидкої медичної допомоги», – йдеться у повідомленні.

За цим фактом відомості внесені до Єдиного обліку, наразі триває перевірка.

Що відбуваєтьсяна Теремках

Конфлікт на Теремках виник навколо будівництва резервної тепломережі для житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2. Магістраль має забезпечити резервне теплопостачання у разі аварійної зупинки ТЕЦ-5. Вона обслуговуватиме 183 житлові будинки, три медичні заклади та 18 шкіл і дитсадків. У межах будівельного коридору місто планувало видалити 662 дерева, з яких 56 мали пересадити, а також 70 кущів, 16 із них – пересадити. Після завершення будівництва влада обіцяла благоустроїти територію та висадити нові дерева й кущі. Водночас місцеві жителі вимагали надати документи, що обґрунтовують вирубку.

До протестувальників приходив Петро Пантелеєв і сторони домовилися про зустріч у вівторок, 11 серпня, де міська влада має повідомити про подальші рішення щодо робіт. Під час зустрічі мешканці Теремків та представники міської влади домовилися протягом двох тижнів перевірити, чи можна прокласти резервну тепломережу іншим маршрутом, щоб зберегти дерева в зеленій зоні.

11 вересня у Київській міській державній адміністрації запропонували доопрацьований проєкт будівництва теплової мережі на Теремках у Голосіївському районі. Роботи на його основі дадуть змогу зберегти близько 160 дерев. Натомість вирубці підлягають близько 10 дерев, ще частину – кронують.

21 вересня на Теремках розпочалися роботи з огородження території під майбутню теплотрасу, що спричинило суперечки між місцевими мешканцями. Частина жителів виступала проти будівництва через загрозу знищення зеленої зони, тоді як інші підтримували проєкт задля забезпечення будинків теплом узимку. Для завади проїзду спецтехніки окремі містяни лягали на землю, після чого працівники «Муніципальної охорони» силоміць відтягували протестувальників із зони проведення робіт.

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До слова, скандал із вирубкою понад 600 дерев під будівництво теплотраси на Теремках висвітлив проблему видалення зелених насаджень у столиці. Громадська ініціатива «Голка» проаналізувала відкриті дані Департаменту захисту довкілля КМДА та з’ясувала, скільки дерев у Києві отримали дозвіл на видалення за останні півтора року і чим випадок на Теремках вирізняється з-поміж інших.

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Теги: Київ забудова скандал поліція

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