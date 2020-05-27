Помер гуру екскурсійної справи у Києві
Колеги називають Анатолія Халепо патріархом київського екскурсознавства
На 86-му році життя помер один із найстарших екскурсоводів Києва Анатолій Халепо.
Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook головна редакторка видавництва «Варто» Олена Насирова.
«Помер Анатолій Трохимович Халепо. Людина-легенда, патріарх київського екскурсознавства, знавець міста, закоханий в Київ, який знав і, головне, відчував Київ, який передав свої знання кільком поколінням екскурсоводів. З ним йде ціла епоха», - написала вона.
У листопаді 2019 року Халепо відсвяткував свій 85-річний ювілей.
Колеги називають Халепо патріархом екскурсійної справи у Києві, наставником багатьох поколінь екскурсоводів і прагнули перейняти від нього тонкощі майстерності гіда. А туристи захоплювалися його екскурсіями, а ще більше – тими місцями, якими він проводив мандрівників.