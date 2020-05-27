Помер гуру екскурсійної справи у Києві



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Видатний екскурсовод Анатолій Халепо помер 26 травня Фото: Олена Насирова, Facebook

Колеги називають Анатолія Халепо патріархом київського екскурсознавства

На 86-му році життя помер один із найстарших екскурсоводів Києва Анатолій Халепо.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook головна редакторка видавництва «Варто» Олена Насирова.

«Помер Анатолій Трохимович Халепо. Людина-легенда, патріарх київського екскурсознавства, знавець міста, закоханий в Київ, який знав і, головне, відчував Київ, який передав свої знання кільком поколінням екскурсоводів. З ним йде ціла епоха», - написала вона.

У листопаді 2019 року Халепо відсвяткував свій 85-річний ювілей.

Анатолій Халепо відсвяткував свій 85-річний ювілей у колі колег, учнів, шанувальників та близьких

Колеги називають Халепо патріархом екскурсійної справи у Києві, наставником багатьох поколінь екскурсоводів і прагнули перейняти від нього тонкощі майстерності гіда. А туристи захоплювалися його екскурсіями, а ще більше – тими місцями, якими він проводив мандрівників.

Анатолій Халепо народився 22 листопада 1934 року в Харкові у родині службовців.

Закінчив історичний факультет КДУ імені Тараса Шевченка (1953-1958). В університеті став постійно займатися спортивним туризмом. Побував на Хібінах, в Карпатах, на Кавказі, Тянь-Шані, Алтаї, в Криму.

Був одним із засновників Київського міського «Клубу туристів» (1959 рік). Працював у Київському палаці піонерів та школярів, а також вчителем історії у середній школі №138.

З 1959 року долучився до екскурсійної справи у товаристві «Знання», а потім і Київського бюро подорожей та екскурсій.