Колишній спікер парламенту Киргизстану помер від коронавірусу



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Мукару Чолпонбаєву було 70 років

Чолпонбаєв займав пост спікера парламенту та міністра юстиції в 1990-х роках

Ексспікер парламенту Киргизстану Мукар Чолпонбаєв помер після інфікування коронавірусом. 24 травня в інфекційній лікарні в столиці Бішкеку повідомили, що 70-річний політик помер від численних ускладнень, пов’язаних з коронавірусом. До того Чолпонбаєва підключили до апарату ШВЛ, пише «Радіо Свобода».

Чолпонбаєв займав пост спікера парламенту та міністра юстиції в 1990-х роках і відтоді брав активну участь в політичному житті країни.

У березні, коли коронавірус поширювався по всій земній кулі, Чолпонбаєв виступав на мітингу в Бішкеку з вимогою відставки уряду і ухвалення конституційних змін.

За офіційними даними влади Киргизстану, в країні від Covid-19 померли 15 людей, всього зафіксовано 1403 випадків інфікування.

Зазначимо, що кількість хворих на Covid-19 у світі наближається до 5,5 млн. Новим центром спалаху вірусу стала Бразилія – понад 363 тисяч випадків. Побороли хворобу майже 150 тисяч осіб, померли – більше 22 тисяч. За останню добу хворих на Covid-19 стало більше на 16 тисяч.

Нагадаємо, у Чорногорії більше немає хворих на коронавірусну хворобу Covid-19, відтак ця країна стала першою в Європі, котра подолала епідемію.

Коронавірус в Україні Всього 21245

Хворіють 13388

Одужали 7234

Померли 623 Копіювати код для вставки

Як повідомлялося, в Україні станом на 24 травня зафіксовано 406 нових випадків коронавірусу, це на 26 випадки менше, ніж 23 травня (432). Всього за час пандемії в Україні захворіло 20 986 людей. З них смертельних випадків – 617. Також одужали 7 099 осіб.