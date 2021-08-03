Жодної людини в масці. Скандальний митрополит Павло зібрав людей на молебень проти «згубної пошесті» (фото)

Під час богослужіння у храмі був натовп людей без захисних масок

Молебень відбувся посеред Чорнобиля, переважно літні паломники не дотримувались карантинних правил

Намісник Києво-Печерської лаври, митрополит РПЦ в Україні Павло (Лебідь) 2 серпня, у день пам’яті святого славного пророка Іллі, провів молебень в Іллінському храмі в Чорнобилі. Про це повідомляється на сайті Лаври.

Митрополиту Павлу співслужили митрополит Житомирський і Новоград-Волинський Никодим, настоятель храму архімандрит Сергій (Якушин), духівництво і гості храму в священному сані.

Під час Літургії підносилися сугубі прохання і молитва, що читається «під час згубної пошесті», а також підносилися заупокійні молитви за ліквідаторів та всіх християн, які загинули внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Слід зазначити, що під час богослужіння не було жодної людини в захисній масці. У храмі був натовп людей, ні соціальної дистанції, ні інших карантинних обмежень ніхто не дотримувався.

Після закінчення Літургії був звершений хресний хід.

До слова, нещодавно намісник Лаври, митрополит РПЦ в Україні Павло (Лебідь) зробив гучне зізнання. Священнослужитель розповів, що до нього ще до затримання приходив відомий серійний вбивця, зізнавався у злочинах і пропонував заявити на нього у поліцію, проте Павло не зробив цього.

Нагадаємо, 27 липня віряни церкви Московського патріархату прийшли на Володимирську гірку, де відбувся урочистий молебен.

Після цього розпочався масштабний багатотисячний хресний хід церкви Московського патріархату від Володимирської гірки до Києво-Печерської лаври. Ніхто з учасників ходу та інших релігійних заходів не дотримувався карантинних обмежень.

За даними поліції, у хресному ході церкви Московського патріархату в центрі Києва взяли участь понад 55 тис. громадян.

До слова, відомий блогер відреагував на хресний хід РПЦ: навіть у Москві заборонили це безумство, а в Києві дозволили.