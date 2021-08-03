Перші українські діти зробили щеплення від Covid-19

МОЗ дозволило імунізувати дітей віком від 12 років вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech

Серед причин вакцинації – виїзд дитини за кордон на навчання

У Чернівецькій області вже вакцинували від Covid-19 п’ятьох дітей. Про це повідомили на сторінці Чернівецької обласної державної адміністрації у соцмережі.

Отримали щеплення діти віком від 13 до 16 років.

Двоє з них вакцинувалися у Чернівцях, двоє – у Глибокій та одна дитина – у Герці.

Як повідомила координаторка з вакцинації на Буковині Оксана Знак, серед причин, чому батьки вирішили зробити процедуру:

виїзд дитини за кордон на навчання;

наявність хронічних хвороб, які можуть ускладнити перебіг коронавірусу.

Нагадаємо, що нещодавно у МОЗ дозволили вакцинувати дітей віком від 12 років вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Для отримання щеплення батьки дітей 12-15 років або самі діти віком 16-17 років мають звернутися до педіатра або сімейного лікаря.

До слова, Емірати вакцинуватимуть проти коронавірусу дітей від трьох років.

А в Італії схвалили використання вакцини проти коронавірусу від американської компанії Moderna для дітей у віці 12-17 років, що зробило її другим препаратом, схваленим для підлітків, поряд із вакциною Pfizer.

Нагадаємо, у липні в Україні зробили 2,9 млн Covid-щеплень, план на серпень – 4,5 млн.

Також у МОЗ повідомили, що тест на антитіла після вакцинації робити не варто.