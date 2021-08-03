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    Перші українські діти зробили щеплення від Covid-19

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    МОЗ дозволило імунізувати дітей віком від 12 років вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech - Перші українські діти зробили щеплення від Covid-19
    МОЗ дозволило імунізувати дітей віком від 12 років вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech
    Фото: Чернівецька обласна державна адміністрація

    Серед причин вакцинації – виїзд дитини за кордон на навчання

    У Чернівецькій області вже вакцинували від Covid-19 п’ятьох дітей. Про це повідомили на сторінці Чернівецької обласної державної адміністрації у соцмережі.

    Отримали щеплення діти віком від 13 до 16 років.

    Двоє з них вакцинувалися у Чернівцях, двоє – у Глибокій та одна дитина – у Герці.

    Як повідомила координаторка з вакцинації на Буковині Оксана Знак, серед причин, чому батьки вирішили зробити процедуру:

    • виїзд дитини за кордон на навчання;
    • наявність хронічних хвороб, які можуть ускладнити перебіг коронавірусу.

    Нагадаємо, що нещодавно у МОЗ дозволили вакцинувати дітей віком від 12 років вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

    Для отримання щеплення батьки дітей 12-15 років або самі діти віком 16-17 років мають звернутися до педіатра або сімейного лікаря.

    До слова, Емірати вакцинуватимуть проти коронавірусу дітей від трьох років.

    А в Італії схвалили використання вакцини проти коронавірусу від американської компанії Moderna для дітей у віці 12-17 років, що зробило її другим препаратом, схваленим для підлітків, поряд із вакциною Pfizer.

    Нагадаємо, у липні в Україні зробили 2,9 млн Covid-щеплень, план на серпень – 4,5 млн.

    Також у МОЗ повідомили, що тест на антитіла після вакцинації робити не варто.

    Читайте також: Вакцинація в Україні під загрозою. Експерт пояснив, чому плани уряду неможливо виконати

    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я діти медицина лікар навчання Чернівецька область щеплення батьки вакцинація кордон коронавірус
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    Перші українські діти зробили щеплення від Covid-19