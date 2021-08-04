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    Коронавірус в Україні: статистика на 4 серпня

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    Понад пів тисячі українці напередодні госпіталізували з коронавірусом - Коронавірус в Україні: статистика на 4 серпня
    Понад пів тисячі українці напередодні госпіталізували з коронавірусом
    Фото з відкритих джерел

    Медики виявили майже тисячу нових хворих на Covid-19

    За минулу добу, 3 серпня, в Україні зафіксовано 984 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 59, медпрацівників – 48). Про це сьогодні вранці інформує пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу госпіталізовано – 572 особи, летальних випадків – 43, одужало – 570 осіб;

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 22 533 особи,
    • методом ІФА – 8 064 особи,
    • експрес-тестами – 16 845 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2 255 345 осіб;
    • одужало – 2 188 273 особи;
    • летальних випадків – 53 024;
    • проведено ПЛР-тестувань – 11 446 663.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (236), Донецькій (91), Харківській (75), Херсонській (71) та Дніпропетровській (64) областях.

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    До слова, перші українські діти зробили щеплення від Covid-19.

    Нагадаємо, раніше головний республіканець Комітету із закордонних справ Палати представників Мак Маккол оприлюднив звіт із твердженнями про наявність доказів того, що коронавірус вийшов з лабораторії Вуханського інституту вірусології (WIV).

    Як відомо, у липні в Україні зробили 2,9 млн Covid-щеплень, план на серпень – 4,5 млн.

    Також у МОЗ повідомили, що тест на антитіла після вакцинації робити не варто.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я статистика Україна епідемія коронавірус
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    Коронавірус в Україні: статистика на 4 серпня