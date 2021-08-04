Коронавірус в Україні: статистика на 4 серпня
Медики виявили майже тисячу нових хворих на Covid-19
За минулу добу, 3 серпня, в Україні зафіксовано 984 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 59, медпрацівників – 48). Про це сьогодні вранці інформує пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу госпіталізовано – 572 особи, летальних випадків – 43, одужало – 570 осіб;
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 22 533 особи,
- методом ІФА – 8 064 особи,
- експрес-тестами – 16 845 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 255 345 осіб;
- одужало – 2 188 273 особи;
- летальних випадків – 53 024;
- проведено ПЛР-тестувань – 11 446 663.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (236), Донецькій (91), Харківській (75), Херсонській (71) та Дніпропетровській (64) областях.
До слова, перші українські діти зробили щеплення від Covid-19.
Нагадаємо, раніше головний республіканець Комітету із закордонних справ Палати представників Мак Маккол оприлюднив звіт із твердженнями про наявність доказів того, що коронавірус вийшов з лабораторії Вуханського інституту вірусології (WIV).
Як відомо, у липні в Україні зробили 2,9 млн Covid-щеплень, план на серпень – 4,5 млн.
Також у МОЗ повідомили, що тест на антитіла після вакцинації робити не варто.