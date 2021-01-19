У Києві на ходу загорілась вантажівка (фото)

Столичні вогнеборці ліквідували пожежу в автомобілі

18 грудня ввечері на Гостомельському шосе у Святошинському районі столиці виникла пожежа у вантажівці. Повідомлення про загорання надійшло до рятувальної служби о 18:00.

Як інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Києві, на місце події було направлено рятувальників 10 Державної пожежно-рятувальної частини та Аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

Вогнеборці встановили, що на проїжджій частині дороги під час руху сталося загоряння заднього мосту тягача DAF із подальшим розповсюдженням на причеп.

Пожежу було успішно ліквідовано о 18:26.

Внаслідок пожежі частково пошкоджено задній міст тягача, обшивку та підлогу причепа на площі 10 кв. м.

На місці події працювало три одиниці основної і спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу.

Жертв і постраждалих немає.

Причина загоряння наразі встановлюється.