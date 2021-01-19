  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві на ходу загорілась вантажівка (фото)

    • Розсилка
    У Києві на ходу загорілась вантажівка (фото)
    Фото: ДСНС

    Столичні вогнеборці ліквідували пожежу в автомобілі

    18 грудня ввечері на Гостомельському шосе у Святошинському районі столиці виникла пожежа у вантажівці. Повідомлення про загорання надійшло до рятувальної служби о 18:00.

    Як інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Києві, на місце події було направлено рятувальників 10 Державної пожежно-рятувальної частини та Аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

    Вогнеборці встановили, що на проїжджій частині дороги під час руху сталося загоряння заднього мосту тягача DAF із подальшим розповсюдженням на причеп.

    Пожежу було успішно ліквідовано о 18:26.

    Внаслідок пожежі частково пошкоджено задній міст тягача, обшивку та підлогу причепа на площі 10 кв. м.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    У Києві на ходу загорілась вантажівка (фото)
    У Києві на ходу загорілась вантажівка (фото)
    У Києві на ходу загорілась вантажівка (фото)

    На місці події працювало три одиниці основної і спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причина загоряння наразі встановлюється.

    Теги: пожежа Київ ДСНС вантажівки рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies