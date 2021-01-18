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    У будинку на Київщині вибухнув котел, є постраждалий

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    У будинку вибухнув твердопаливний котел - У будинку на Київщині вибухнув котел, є постраждалий
    У будинку вибухнув твердопаливний котел
    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    Внаслідок вибуху отримав травми власник будинку

    У неділю, 17 січня, у житловому будинку у с. Левковичі Поліського району стався вибух твердопаливного котла.

    Повідомлення про це надійшло о 20:09 до оперативно-диспетчерської служби Чорнобильської зони.

    Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області, на місце події негайно направили рятувальників 61 Державного пожежно-рятувального посту с. Радинка.

    Внаслідок вибуху отримав травми власник будинку, громадянин 1975 року народження. Постраждалого госпіталізовано до Поліської ЦРЛ.

    На місце події залучались одна одиниця техніки та чотири чоловіки особового складу.

    Причина вибуху наразі встановлюється.

    Як повідомлялося, у ніч на 18 січня,у смт Бородянка горів ринок на вул. Вокзальній.

    У Києві ввечері 17 січня сталася пожежа в багатоповерхівці на вулиці Генерала Наумова, 25 у Святошинському районі. В результаті постраждали дві людини.

    В Одесі у триповерховому будинку, в приміщенні якого розташований готель, у неділю сталася пожежа, в результаті якої двоє людей загинули і ще двоє постраждали.

    Теги: вибух ДСНС опалення Київщина рятувальники будинок
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