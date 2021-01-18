У будинку на Київщині вибухнув котел, є постраждалий

Внаслідок вибуху отримав травми власник будинку

У неділю, 17 січня, у житловому будинку у с. Левковичі Поліського району стався вибух твердопаливного котла.

Повідомлення про це надійшло о 20:09 до оперативно-диспетчерської служби Чорнобильської зони.

Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області, на місце події негайно направили рятувальників 61 Державного пожежно-рятувального посту с. Радинка.

Внаслідок вибуху отримав травми власник будинку, громадянин 1975 року народження. Постраждалого госпіталізовано до Поліської ЦРЛ.

На місце події залучались одна одиниця техніки та чотири чоловіки особового складу.

Причина вибуху наразі встановлюється.

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В Одесі у триповерховому будинку, в приміщенні якого розташований готель, у неділю сталася пожежа, в результаті якої двоє людей загинули і ще двоє постраждали.