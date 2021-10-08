Столична влада повідомила, коли будуть введені обмеження у транспорті

У разі введення локдауну у столичний транспорт можна буде потрапити лише за спецперепустками

Київ готовий до погіршення епідеміологічної ситуації

Наразі у Києві встановлено «жовтий» рівень епіднебезпеки, проте ситуація із захворюваністю на Covid-19 погіршується. Щодня у столиці фіксується до тисячі нових випадків інфікування. Поширення інформації про вакцинацію є ключовим завданням міста. І активна допомога столичного бізнесу в цьому питанні є надзвичайно важливою. Про це сказав перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба під час круглого столу за темою ймовірного запровадження жорстких карантинних обмежень із представниками Європейської бізнес Асоціації, експертів та підприємців.

«Це питання нашого життя, що стосується кожного. Зростає швидкість заповнення медзакладів, на жаль, 98% важких хворих у лікарнях не були вакциновані. Щеплення – на сьогодні один із головних факторів для того, щоб не дійти критичного, «червоного» рівня епіднебезпеки. Без активної підтримки бізнесу в питаннях масової вакцинації, інформування киян щодо її важливості місто не впорається. Зупинити наближення локдауну допоможуть лише спільні злагоджені дії та активна популяризація свідомого ставлення киян до імунізації», – зауважив Олексій Кулеба.

Столиця лишається лідером у вакцинальній кампанії в Україні. Від початку вакцинальної кампанії вже виконано понад 1,8 млн щеплень, «зелений» сертифікат про повний курс вакцинації отримали понад 920 тис. киян.

Кулеба нагадав, що в Києві працює 19 вакцинальних центрів, 117 пунктів щеплення, 57 мобільних бригад та Центр масової вакцинації у МВЦ.

«Бізнес першочергово сам зацікавлений у недопущенні ускладнень. Адже за останньою постановою уряду торговельні центри, заклади харчування, кінотеатри, спортзали працювати в «червоній» зоні зможуть виключно за умови 100% вакцинації працівників та відвідувачів. Закликаю керівників спілкуватись із колективами, запрошувати медичних експертів для відповідей на всі питання, стимулювати власним прикладом та іншими заохоченнями», – зауважив Кулеба.

Представники бізнес-спільноти Києва ставили чимало питань щодо користування транспортом під час обмежень та отримання спецперепусток.

Кулеба наголосив, що нині питання локдауну не розглядається. Але місто готове до погіршення епідеміологічної ситуації і продовжує приймати заявки від підприємств та ФОПів на отримання спецперепусток у транспорт.

Від 10 серпня, коли стартувала подача заявок, у системі зареєструвалося понад 9 тисяч організацій.

«Важливо – це превентивні заходи. Заявку на отримання спецперепусток може подати будь-яке підприємство. Для позитивного рішення потрібно обґрунтувати критичну необхідність роботи підприємства в період жорсткого карантину. Першочергово, право на проїзд отримають працівники критичної інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність міста», – наголосив Олексій Кулеба.

Він подякував Європейській бізнес Асоціації за організацію важливого обговорення, плідну співпрацю, постійну участь у вирішенні нагальних проблем міста.

Як повідомлялося, міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що столиці вдасться цьогоріч уникнути жорсткого локдауну. Але, за його словами, Києву не вдасться уникнути примусової вакцинації, якщо люди хочуть вільно відвідувати громадські місця та вільно користуватися громадським транспортом.

Минулого тижня в столичних медзакладах перебувало понад 1200 хворих на коронавірус.

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