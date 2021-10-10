В Ізраїлі підліток помер від постковідного синдрому

В Ізраїлі 16-річний підліток помер від постковідного синдрому

Аден став першим ізраїльтянином, який помер від рідкісного захворювання - дитячого запального мультисистемного синдрому

В Ізраїлі 16-річний підліток, у якого діагностували постковідний синдром, помер у Дитячому медичному центрі Шнайдера в Ізраїлі. Про це з посиланням на дитячий медичний центр повідомляє The Jerusalem Post.

Близько двох тижнів тому Адена Джамала Фаюме з міста Джальджулія перевели в цей медцентр із медичного центру Меїр.

Десять днів тому хлопця підключили до апарата екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМО). Незважаючи на всі заходи, врятувати підлітка життя лікарі не змогли.

Відомо, що після одужання від коронавірусу у нього діагностували дитячий запальний мультисистемний синдром, також відомий як PIMS.

עדאן ג'אמל פיומי, בן 16 מג'לג'וליה, הוא הנער שמת לאחר שלקה בתסמונת פוסט קורונהhttps://t.co/fEbOf9c43N@hadasgrinberg pic.twitter.com/4GppHpVy2h — כאן חדשות (@kann_news) October 9, 2021

У виданні відзначають, що Аден став першим ізраїльтянином, який помер від рідкісного захворювання.

У лікарні уточнили, що підліток не був вакцинованим.

PIMS - це поліорганна інфекція. Вона нагадує синдром Кавасакі - системний васкуліт з переважним ураженням судин середнього калібру, який найчастіше вражає дітей, - і синдром токсичного шоку.

Перші симптоми - висока температура, кашель і утруднене дихання. Зрештою, синдром може вразити серце, травну, нервову та дихальну системи.

Захворювання зазвичай виникає через кілька тижнів після зараження Covid і може виникнути у дітей, які мали або симптоматичний, або безсимптомний перебіг зараження вірусом.

PIMS досі вважається рідкісним. Відомо, що менш ніж 100 ізраїльських дітей мають діагноз пост- Covid -синдром, але приблизно половина цих випадків була під час хвилі дельти.

« Я думаю, що ми спостерігаємо зростання PIMS в останні тижні» , – сказав доктор Шнайдер Офер Шиллер після смерті Фаюмі.

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