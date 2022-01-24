У Борисполі виявили 12 осіб з фейковими Covid-сертифікатами

Прикордонники здійснюють електронну перевірку Covid-сертифікатів за допомогою програми SafeBorder, яка дозволяє сканувати QR-код усього за кілька секунд

Поліція відкрила кримінальні провадження за ст 358 Кримінального кодексу України щодо підробки

Із 20 до 23 січня на території аеропорту «Бориспіль» 12 осіб пред’явили документи про вакцинацію із ознаками підробки. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Київщини.

«В період з 20 по 23 січня 2022 року на території аеропорту 12 осіб пред’явили документи про вакцинацію з ознаками підробки», – зазначається у повідомленні.

За кожним із цих фактів буде здійснено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію.

Поліція відкрила кримінальні провадження за ст 358 Кримінального кодексу України щодо підробки, а також використання підроблених документів пасажирами аеропорту.

Зазначимо, що прикордонники здійснюють електронну перевірку Covid-сертифікатів за допомогою програми SafeBorder, яка дозволяє сканувати QR-код усього за кілька секунд, що значно пришвидшує проходження контролю та допомагає ефективно виявляти підроблені документи.

Нагадаємо, суд виніс рекордний штраф за підробку covid-сертифіката.

Варто зауважити, що наразі українські суди призначають штрафи за фальшиві covid-сертифікати, в середньому, від 680 грн до 5 тис. грн.

Як повідомляв «Главком», на Дніпропетровщині власниця фальшивого covid-свідоцтва отримала покарання у вигляді одного року обмеження волі, яке суд замінив на рік випробувального терміну.